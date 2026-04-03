Accidentes de tránsito en Guatemala dejan 10 heridos y un motorista fallecido

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que tres vehículos chocaron en el kilómetro 77 de la ruta Interamericana y que dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas al Hospital General de Tecpán Guatemala, en Chimaltenango.

Además, en el lugar auxiliaron a personas con heridas menores y crisis nerviosa.

A su vez, en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico, una mujer sufrió una caída cuando se movilizaba en motocicleta.

Los socorristas trasladaron a la motorista al Hospital Nacional de Guastatoya, en El Progreso.

En el mismo kilómetro, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial reportó la colisión entre dos motocicletas, en la que una persona resultó herida. El incidente obstruyó el carril izquierdo hacia el norte, en San Antonio La Paz.

En la ciudad de Guatemala, un motorista murió tras chocar contra un poste del tendido eléctrico, lo que complicó el tránsito en la zona 10.

Un joven de 22 años que conducía una motocicleta sufrió un accidente de tránsito al impactar contra un poste de tendido eléctrico. Tras la evaluación nuestros paramédicos, se confirmó que carecía de signos vitales pic.twitter.com/ZqJjLEinus — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 3, 2026

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, explicó que el cuerpo del hombre cayó al otro lado de la vía, por lo que se requirió el cierre de cuatro carriles en la 22 avenida y el bulevar Los Próceres.

En el kilómetro 200 de la ruta Interamericana, un picop y un vehículo agrícola chocaron.

Provial recomendó conducir con precaución en Totonicapán.

Los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria a tres heridos por un accidente vehicular en el kilómetro 51 del Libramiento de Chimaltenango.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚨🚑



Una múltiple colisión se registra a la altura del kilómetro 77 Ruta Interamericana.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Tecpán Guatemala a bordo de la unidad AD-132 asisten y brindan atención pre-hospitalaria a dos personas… pic.twitter.com/J0RSWAuF0q — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) April 3, 2026

El incidente obstruyó el carril derecho hacia occidente.

La Cruz Roja Guatemalteca informó que dos motocicletas colisionaron en el kilómetro 187 de la ruta CA-2 Occidente, en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, y dejaron dos heridos, uno de los cuales fue trasladado al IGSS.

En horas de la madrugada, un tráiler derramó aceite después de chocar contra separadores viales en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva coordinó con una grúa el retiro del transporte pesado y la reubicación de los separadores; además, dispersó selecto sobre la vía para evitar derrapes en el sector.