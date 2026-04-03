Accidentes de tránsito en Guatemala dejan 10 heridos y un motorista fallecido

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Accidentes de tránsito en Guatemala dejan 10 heridos y un motorista fallecido

Choques en rutas principales de Guatemala provocaron traslados a hospitales y afectaron el tránsito, mientras un motorista murió en un accidente en la zona 10.

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Accidentes de tránsito heridos motoristas Viernes Santo

Una serie de accidentes en carreteras del país dejó personas heridas, mientras en la ciudad capital un motorista falleció en un percance vial. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales).

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que tres vehículos chocaron en el kilómetro 77 de la ruta Interamericana y que dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas al Hospital General de Tecpán Guatemala, en Chimaltenango.

Además, en el lugar auxiliaron a personas con heridas menores y crisis nerviosa.

A su vez, en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico, una mujer sufrió una caída cuando se movilizaba en motocicleta.

Los socorristas trasladaron a la motorista al Hospital Nacional de Guastatoya, en El Progreso.

EN ESTE MOMENTO

Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

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AME7871. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2026.- Un hombre sostiene un cartel con la imagen del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes del chavismo reaccionaron durante la segunda audiencia de Maduro y Flores desarrollada en Nueva York, pidiendo justicia y la liberación para la pareja. EFE/ Miguel Gutiérrez

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En el mismo kilómetro, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial reportó la colisión entre dos motocicletas, en la que una persona resultó herida. El incidente obstruyó el carril izquierdo hacia el norte, en San Antonio La Paz.

En la ciudad de Guatemala, un motorista murió tras chocar contra un poste del tendido eléctrico, lo que complicó el tránsito en la zona 10.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, explicó que el cuerpo del hombre cayó al otro lado de la vía, por lo que se requirió el cierre de cuatro carriles en la 22 avenida y el bulevar Los Próceres.

En el kilómetro 200 de la ruta Interamericana, un picop y un vehículo agrícola chocaron.

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Provial recomendó conducir con precaución en Totonicapán.

Los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria a tres heridos por un accidente vehicular en el kilómetro 51 del Libramiento de Chimaltenango.

El incidente obstruyó el carril derecho hacia occidente.

La Cruz Roja Guatemalteca informó que dos motocicletas colisionaron en el kilómetro 187 de la ruta CA-2 Occidente, en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, y dejaron dos heridos, uno de los cuales fue trasladado al IGSS.

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En horas de la madrugada, un tráiler derramó aceite después de chocar contra separadores viales en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva coordinó con una grúa el retiro del transporte pesado y la reubicación de los separadores; además, dispersó selecto sobre la vía para evitar derrapes en el sector.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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