Reportan tránsito complicado en ruta al Pacífico tras percance en el km 28

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Reportan tránsito complicado en ruta al Pacífico tras percance en el km 28

Motorista pierde la vida en accidente en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, informa la PMT.    

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Tránsito complicado en la ruta al Pacífico por accidente en el km 28 en dirección al sur. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este jueves 16 de abril un motorista murió en un hecho de tránsito en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, explicó que el accidente se registra en dirección sur de la capital.

Derivado del accidente, se reportan bloqueados los dos carriles en el sector.

Santos añadió que el percance se registró en el tramo de Amatitlán, pero la fila de vehículos se extiende hasta el municipio de Villa Nueva.

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La fila de automotores se extiende al menos 10 kilómetros y continúa la acumulación de vehículos.

El motorista fallecido no ha sido identificado y se desconocen detalles de cómo ocurrió el percance.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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