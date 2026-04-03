Accidente en zona 10: muere motorista y complica tránsito en bulevar Los Próceres

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Accidente en zona 10: muere motorista y complica tránsito en bulevar Los Próceres

El choque de un motorista contra un poste en la zona 10 dejó un fallecido y provocó el cierre vehicular en la 21 avenida y el bulevar Los Próceres, según autoridades.

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Muerte motorista cierre bulevar Los Proceres

Un accidente de tránsito en el bulevar Los Próceres, zona 10, terminó con la vida de un motorista de 22 años y mantiene intervenidos dos sectores por las autoridades. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informa sobre el cierre vehicular en la 21 avenida y bulevar Los Próceres, zona 10.

Montejo explica que un motorista chocó contra un poste del tendido eléctrico y su cuerpo sin vida cayó al otro lado de la vía, por lo que ambos sectores son intervenidos por las autoridades.

Los Bomberos Municipales confirmaron el fallecimiento después de evaluar al hombre, de 22 años.

Se recomienda utilizar la 20 calle, zona 10, o el bulevar Vista Hermosa como vías alternas.

EN ESTE MOMENTO

Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

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AME7871. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2026.- Un hombre sostiene un cartel con la imagen del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes del chavismo reaccionaron durante la segunda audiencia de Maduro y Flores desarrollada en Nueva York, pidiendo justicia y la liberación para la pareja. EFE/ Miguel Gutiérrez

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La Policía Nacional Civil se encuentra en el sector, en espera del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Posibles conocidos y familiares acuden al lugar para la identificación del motorista, cuyo vehículo quedó destrozado.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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