Sucesos
Accidente en zona 10: muere motorista y complica tránsito en bulevar Los Próceres
El choque de un motorista contra un poste en la zona 10 dejó un fallecido y provocó el cierre vehicular en la 21 avenida y el bulevar Los Próceres, según autoridades.
Un accidente de tránsito en el bulevar Los Próceres, zona 10, terminó con la vida de un motorista de 22 años y mantiene intervenidos dos sectores por las autoridades. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).
El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informa sobre el cierre vehicular en la 21 avenida y bulevar Los Próceres, zona 10.
Montejo explica que un motorista chocó contra un poste del tendido eléctrico y su cuerpo sin vida cayó al otro lado de la vía, por lo que ambos sectores son intervenidos por las autoridades.
Los Bomberos Municipales confirmaron el fallecimiento después de evaluar al hombre, de 22 años.
Se recomienda utilizar la 20 calle, zona 10, o el bulevar Vista Hermosa como vías alternas.
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La Policía Nacional Civil se encuentra en el sector, en espera del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Posibles conocidos y familiares acuden al lugar para la identificación del motorista, cuyo vehículo quedó destrozado.
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