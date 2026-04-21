Masacre en la zona 6: Hospital San Juan de Dios detalla estado de salud de heridos en cevichería

El Hospital General San Juan de Dios informó este martes 21 de abril sobre la condición médica de las víctimas que resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido dentro de una cevichería en la zona 6 de la capital.

El hecho de violencia dejó seis muertos: cinco en el lugar y uno al llegar a la Emergencia de ese nosocomio.

De acuerdo con el reporte oficial del hospital, un hombre de 50 años falleció al llegar a la Emergencia por la gravedad de las heridas en el abdomen y el tórax.

En tanto, uno de los heridos, un hombre de 31 años, fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado delicado.

Además, un niño de 5 años, quien sufrió heridas en el tórax y el brazo izquierdo, también fue operado y continúa en recuperación y observación médica.

Según información preliminar, entre las víctimas mortales se encuentra una pareja originaria del cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa. Las víctimas eran los padres del niño herido.

Testimonios y registros de cámaras de seguridad revelan que, durante el ataque, los padres habrían intentado proteger a su hijo en medio de los disparos.

Transcurría la tarde del lunes 20 de abril cuando desconocidos irrumpieron en una cevichería de la zona 6 y ultimaron a balazos a cuatro hombres y dos mujeres, además de herir a otras dos personas, entre ellas el niño de 5 años, según informaron cuerpos de socorro.

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Un video que circula en redes sociales muestra cuando los atacantes irrumpieron en el negocio y dispararon directamente contra las víctimas.

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