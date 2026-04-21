“Presenciar el asesinato de los padres es una pérdida traumática”: qué pasará con el niño de 5 años que sobrevivió al ataque armado en zona 6

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el 21 de abril del 2026, la vocera de la Procuraduría General de la Nación (PGN) explicó las acciones que se han iniciado en el caso del niño de 5 años que sobrevivió al ataque armado en una cevichería de la zona 6, en el que murieron sus padres, mientras panelistas analizaron qué ocurrirá con él.

Según lo expuesto en el programa, el menor recibe atención médica, ya fue identificado un familiar que lo acompaña y se activaron diligencias para definir su reintegración al recurso familiar más idóneo, así como apoyo psicológico por orden judicial.

Sobreviviente

El caso del niño de 5 años que sobrevivió al ataque armado en una cevichería de la zona 6 capitalina —luego de que su padre lo protegiera al abrazarlo con su cuerpo— abrió una nueva fase de atención institucional: su recuperación física, la definición de quién quedará a cargo de su cuidado y el acompañamiento emocional tras haber presenciado el hecho en el que murieron sus padres, Domingo Boch y Kimberly Pérez.

La vocera de la PGN, Jasmine Villagrán, explicó en Impacto Directo que la institución ya intervino en el caso.

“La Procuraduría General de la Nación se constituyó al nosocomio para poder verificar el estado de salud y también el goce pleno de los derechos del niño en mención en estas circunstancias”, afirmó.

Añadió que las verificaciones permitieron establecer que el niño “está recibiendo todos los tratamientos médicos necesarios para su recuperación” y que “se pudo identificar a un familiar que estuvo en compañía del niño desde su ingreso al nosocomio”.

La PGN informó en Impacto Directo que ya evalúa recursos familiares para reintegrar al niño de 5 años cuando reciba el alta médica y que también promoverá medidas de protección para su salud emocional y mental. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Según Villagrán, ese acompañamiento familiar “facilita el proceso de evaluación para la Procuraduría General de la Nación”, debido a que ya “se han iniciado las diligencias correspondientes para evaluar a los recursos familiares”, con el objetivo de que, cuando reciba el alta, “pueda ser reintegrado al mejor recurso familiar idóneo”.

La vocera también indicó que la institución promoverá medidas de protección para atender las secuelas que pueda dejarle lo ocurrido.

“Asimismo, también promover las medidas de protección respecto a su salud emocional y mental, derivado de los hechos que lamentablemente este niño presenció”, expresó.

Evaluación familiar y apoyo psicológico

En el programa también se informó que el niño recibirá atención psicológica bajo supervisión judicial. Villagrán explicó que “el juez determina una cantidad de tiempo en el que debe ser sometido a este tipo de tratamiento”; sin embargo, precisó que, con el seguimiento respectivo, “el juez también puede ampliar este tipo de ayuda emocional para el niño, hasta que él pueda tener todos los derechos que han sido vulnerados... restituidos”.

Sobre el impacto emocional del caso, una de las especialistas consultadas durante el programa señaló que “presenciar el asesinato de los padres es una pérdida traumática” y que esa situación “va de la mano con un duelo también traumático”.

La experta añadió que el niño necesitará atención sostenida y advirtió sobre las posibles secuelas. “Esperemos que no solo sean los primeros auxilios que se le den a los niños, sino una psicoterapia completa”, dijo. También afirmó:

“Este niño es seguro que va a tener un trastorno de estrés postraumático”.

De acuerdo con la explicación brindada en el panel, ese cuadro podría reflejarse en “ideas recurrentes como pesadillas”, “flashbacks” o recordatorios constantes de lo sucedido; además de manifestaciones como miedo, ansiedad, depresión, entumecimiento emocional, regresiones en la conducta y dificultades de adaptación.

Durante el programa, especialistas advirtieron que el niño necesitará acompañamiento psicológico prolongado tras presenciar el ataque armado en el que murieron sus padres. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La especialista remarcó que el proceso será complejo porque, además del duelo por la muerte de sus padres, el niño deberá adaptarse a una nueva dinámica familiar.

“Él necesita mucha ayuda psicológica, mucho amor, mucha comprensión, porque va a ser una nueva familia”, expuso.

Lo que sigue para el niño

Durante el análisis en Impacto Directo, se remarcó que el caso no termina con la estabilización médica del menor, sino que abre una etapa de seguimiento institucional y acompañamiento integral. En ese contexto, otra de las panelistas señaló que la responsabilidad del Estado será garantizar la protección y restitución de derechos del niño.

A partir de lo expuesto por la PGN y por las especialistas consultadas, el proceso inmediato contempla tres pasos: la recuperación física del niño, la evaluación del entorno familiar que pueda recibirlo y la atención psicológica que determine el juez, con posibilidad de ampliarse según su evolución y la restitución de sus derechos.

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