Hallazgo de cadáver en camioneta y ataque armado complican el tránsito en la capital

El hallazgo de un hombre sin vida dentro de una camioneta estacionada en la colonia La Reformita, zona 12, y un ataque armado contra los ocupantes de otro vehículo en el bulevar Liberación, zona 8, marcaron la jornada de este martes 21 de abril, en hechos ocurridos con pocas horas de diferencia y que activaron operativos de seguridad y emergencia en ambos sectores.

La presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y cuerpos de socorro en las dos escenas generó cierres parciales y reducción de carriles, lo que complica la circulación vehicular en el bulevar Liberación y en la colonia La Reformita, con efectos en rutas hacia las zonas 9, 10, 13 y 14, según reportes de la Policía Municipal de Tránsito.

Hallan cadáver dentro de camioneta en zona 12

El cadáver de un hombre fue localizado dentro de una camioneta estacionada en la 24 calle y 12 avenida de la colonia La Reformita, zona 12.

Autoridades resguardan una camioneta donde fue localizado el cadáver de un hombre en la colonia La Reformita, zona 12. (Prensa Libre, Bomberos Municipales).

De acuerdo con reportes preliminares, llamadas al número 123 alertaron sobre un vehículo en la vía pública. Al inspeccionar el automotor, socorristas localizaron un bulto que podría contener restos humanos. Posteriormente, autoridades confirmaron la presencia del cuerpo dentro del vehículo.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, indicó que la víctima podría haber sido reportada como desaparecida desde el fin de semana. Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias para identificar a la víctima y establecer las circunstancias del hecho.

Hallazgo de cadáver.



Sexo masculino, dentro de camioneta en 24 calle 12 avenida colonia La Reformita zona 12.



Persona, posiblemente denunciada su desaparición desde el fin de semana.#21abr26PMT pic.twitter.com/cP5oT1dFG3 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 21, 2026

Ataque armado deja heridos y provoca choque en Liberación

En otro hecho, un ataque armado ocurrido en el bulevar Liberación y 2a. avenida de la zona 8 dejó heridos a un hombre y una mujer que se conducían en una camioneta negra.

Según los reportes, desconocidos interceptaron el vehículo en pleno tránsito y dispararon contra sus ocupantes. Tras el ataque, el conductor perdió el control y colisionó con otro automotor en el que viajaban adultos mayores.

Ataque armado.



Disparan contra mujer en bulevar Liberación 3 avenida zona 8, quien conducía una camioneta negra que fue a colisionar otro vehículo.



Bomberos arribando en auxilio de la persona afectada frente a Guarda Viejo. Se ha coordinado PNC y es posible que hayan cierres… pic.twitter.com/gWt6RYSpJU — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 21, 2026

Montejo indicó que el impacto en la circulación afecta a usuarios que se desplazan hacia las zonas 9, 10, 13 y 14, debido a cierres parciales y presencia de autoridades en ambos sectores.

La mujer herida llegó por sus propios medios a una estación de Bomberos Municipales cercana al sector, donde ambos afectados recibieron atención prehospitalaria. Posteriormente, fueron trasladados en estado delicado a la emergencia de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

La escena se encuentra bajo resguardo de la @PNCdeGuatemala a la espera del @MPguatemala para las investigaciones pertinentes. Se desconoce hasta el momento el móvil del ataque. pic.twitter.com/GjaNiPH8Bg — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 21, 2026

Los adultos mayores resultaron con crisis nerviosa, pero no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

La atención de la emergencia en el bulevar Liberación y el procesamiento de la escena en la zona 12 generaron complicaciones viales en distintos puntos de la ciudad.

A estos hechos se suma otro hallazgo en la colonia La Reformita, zona 12, donde Bomberos Municipales verificaron posibles restos humanos envueltos en sábanas en la 11 avenida y 26 calle. De forma preliminar, autoridades indicaron que podrían ser dos cadáveres. El Ministerio Público fue notificado y en el área se registra reducción de carriles por el procesamiento de la escena.

Se espera la llegada del Ministerio Público para procesar la escena e iniciar las investigaciones. El paso por el sector podría presentar complicaciones. Precaución si transita por la zona. pic.twitter.com/GeD3fcF0dY — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 21, 2026

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos hechos y determinar responsabilidades, mientras las escenas permanecen bajo resguardo y las diligencias en curso mantienen restricciones en la circulación en los sectores afectados.

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