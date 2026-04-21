Hallan posibles restos humanos dentro de sábanas en colonia La Reformita

Los Bomberos Municipales informaron de un inusual hallazgo este martes 21 de abril en la 11 avenida y 26 calle, zona 12, colonia La Reformita.

Una llamada alertó a los socorristas, quienes verificaron que se trata de posibles restos humanos envueltos en sábanas.

El hallazgo ocurrió en la vía pública y las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar para efectuar las diligencias de ley y determinar si se trata de personas fallecidas.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que posiblemente se trate de dos cadáveres.

Añadió que el Ministerio Público ha sido notificado del hallazgo.

Agregó que en el sector hay reducción de carriles, por considerarse escena del crimen.

El lunes 20 de abril, el cadáver de una mujer cubierta con sábanas fue localizado en la colonia Betania, zona 7 de la capital.

Según el reporte de los bomberos, la víctima tenía señales de violencia.

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Hallazgo macabro dentro de una bolsa en la vía pública en 11 avenida y 26 calle zona 12, por el momento no afecta la circulación y se espera al Ministerio Público para diligencias



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