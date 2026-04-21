Hallan posibles restos humanos dentro de sábanas en colonia La Reformita

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Hallan posibles restos humanos dentro de sábanas en colonia La Reformita

Los bomberos informan sobre el posible hallazgo de cadáveres en una calle de la colonia La Reformita, zona 12.

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Los Bomberos Municipales informaron de un inusual hallazgo este martes 21 de abril en la 11 avenida y 26 calle, zona 12, colonia La Reformita.

Una llamada alertó a los socorristas, quienes verificaron que se trata de posibles restos humanos envueltos en sábanas.

El hallazgo ocurrió en la vía pública y las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar para efectuar las diligencias de ley y determinar si se trata de personas fallecidas.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que posiblemente se trate de dos cadáveres.

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Añadió que el Ministerio Público ha sido notificado del hallazgo.

Agregó que en el sector hay reducción de carriles, por considerarse escena del crimen.

El lunes 20 de abril, el cadáver de una mujer cubierta con sábanas fue localizado en la colonia Betania, zona 7 de la capital.

Según el reporte de los bomberos, la víctima tenía señales de violencia.

Para leer más: “Es una clara muestra de querer enviar un mensaje”: qué se sabe del hallazgo de restos humanos en Villa Canales

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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