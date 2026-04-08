Ataques armados en colonia La Reformita dejan un fallecido y un herido

Sucesos

Ataques armados en colonia La Reformita dejan un fallecido y un herido

Los Bomberos Municipales dieron detalles de dos ataques armados en la colonia La Reformita, zona 12.

y

|

time-clock

ATAQUE ARMADO EN LA REFORMITA, ZONA 12

Un hombre de unos 20 años murió baleado en la colonia La Reformita. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que durante la madrugada de este miércoles 8 de abril ocurrieron dos ataques armados en distintos puntos de la colonia La Reformita, zona 12.

El primer incidente ocurrió en la 9a. avenida y 22 calle, donde vecinos alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, paramédicos localizaron a un hombre de unos 20 años, quien presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Tras evaluarlo, los socorristas confirmaron que había fallecido a causa de la gravedad de las heridas.

Minutos después, otro ataque armado fue reportado en la 15 avenida y 20 calle de la misma zona, donde un hombre de unos 50 años fue atacado a balazos.

EN ESTE MOMENTO

Agricultura productores cultivando alza combustibles y fertlizantes

Costos del sector agrícola suben por petróleo y fertilizantes, mientras repunta la inflación en Guatemala

Right
La cárcel de máxima seguridad “El Triunfo” contará con módulos prefabricados y celdas para dos reos, como parte del nuevo modelo penitenciario impulsado por el Gobierno en Izabal. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Cárcel en Izabal: conflicto legal pone en duda plazos del proyecto

Right

Paramédicos le brindaron atención inmediata y lo trasladaron con asistencia prehospitalaria avanzada a un hospital cercano.

En ambos casos, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público quedaron a cargo del resguardo de las escenas y de las investigaciones correspondientes.

Para leer más: Presunto robacarros muere baleado en La Reformita, madre lo reconoce y la capturan por orden de juzgado

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Colonia La Reformita Zona 12 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS