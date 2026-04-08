Ataques armados en colonia La Reformita dejan un fallecido y un herido

Los Bomberos Municipales informaron que durante la madrugada de este miércoles 8 de abril ocurrieron dos ataques armados en distintos puntos de la colonia La Reformita, zona 12.

El primer incidente ocurrió en la 9a. avenida y 22 calle, donde vecinos alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, paramédicos localizaron a un hombre de unos 20 años, quien presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Tras evaluarlo, los socorristas confirmaron que había fallecido a causa de la gravedad de las heridas.

Minutos después, otro ataque armado fue reportado en la 15 avenida y 20 calle de la misma zona, donde un hombre de unos 50 años fue atacado a balazos.

Paramédicos le brindaron atención inmediata y lo trasladaron con asistencia prehospitalaria avanzada a un hospital cercano.

En ambos casos, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público quedaron a cargo del resguardo de las escenas y de las investigaciones correspondientes.

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