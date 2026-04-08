Sucesos
Ataques armados en colonia La Reformita dejan un fallecido y un herido
Los Bomberos Municipales dieron detalles de dos ataques armados en la colonia La Reformita, zona 12.
Un hombre de unos 20 años murió baleado en la colonia La Reformita. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)
Los Bomberos Municipales informaron que durante la madrugada de este miércoles 8 de abril ocurrieron dos ataques armados en distintos puntos de la colonia La Reformita, zona 12.
El primer incidente ocurrió en la 9a. avenida y 22 calle, donde vecinos alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego.
En el lugar, paramédicos localizaron a un hombre de unos 20 años, quien presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Tras evaluarlo, los socorristas confirmaron que había fallecido a causa de la gravedad de las heridas.
Minutos después, otro ataque armado fue reportado en la 15 avenida y 20 calle de la misma zona, donde un hombre de unos 50 años fue atacado a balazos.
Paramédicos le brindaron atención inmediata y lo trasladaron con asistencia prehospitalaria avanzada a un hospital cercano.
En ambos casos, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público quedaron a cargo del resguardo de las escenas y de las investigaciones correspondientes.
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