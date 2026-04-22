Masacre en cevichería: PNC reporta la captura de presuntos responsables de ataque en la zona 6   

De acuerdo con fuentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), en operativos efectuados este miércoles 22 de abril fueron capturados los presuntos responsables del ataque en la cevichería de la zona 6, donde murieron seis personas y un menor de 5 años resultó herido.

Según información preliminar, entre los detenidos figuran los presuntos sicarios y quienes habrían coordinado el ataque armado ocurrido la tarde del lunes 20 de abril.

La Deic indicó que los sospechosos estarían implicados en otros hechos, como extorsión, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

De acuerdo con la información preliminar, nueve personas han sido capturadas por su posible vinculación con el ataque.

La Policía Nacional Civil (PNC) desarrolla una serie de allanamientos en seguimiento de denuncias presentadas por víctimas de transporte, taxis y negocios en diferentes zonas de la capital.

Los allanamientos continúan en desarrollo, según la PNC.

El ataque en la cevichería de la zona 6 quedó grabado y evidenció cómo actuaron los sicarios.

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Según una hipótesis de la PNC, el ataque iba dirigido contra una mujer que tenía antecedentes penales; sin embargo, las demás personas que se encontraban en el negocio fueron víctimas colaterales.

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