“Están haciendo limpieza al interno de sus grupos”: PNC y analistas vinculan hallazgos de víctimas con disputa por narcomenudeo

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, transmitido este miércoles 22 de abril del 2026, el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, y analistas abordaron la posible relación entre ataques armados, cuerpos localizados en varios sectores y la expansión del narcomenudeo en áreas urbanas, en especial por el reclutamiento de niños y adolescentes para vender droga en entornos escolares.

La Policía Nacional Civil investiga si los recientes hallazgos de víctimas en distintos puntos del país guardan relación con una disputa interna entre estructuras criminales, en un contexto marcado por la lucha por el control del narcomenudeo en la capital y otras áreas urbanas.

Boteo afirmó que la conflictividad entre pandillas “generalmente se ha estado dando en los últimos días y meses por el tema del narcomenudeo” y añadió que ese mercado ilegal se ha vuelto “muy atractivo derivado de la gran demanda que tiene la droga en este momento en nuestro país por los niños y adolescentes”.

Según Custodio Boteo, la venta de droga al menudeo se ha convertido en un punto de choque entre grupos criminales. El jefe policial explicó que antes ese negocio parecía concentrado, pero ahora distintas estructuras se enfrentan entre sí y atacan a quienes controlan puntos de distribución.

Víctimas citadas bajo engaño

El director policial señaló que los cuerpos localizados en bolsas en los últimos días, así como otros hallazgos múltiples, podrían estar vinculados con una “limpieza interna" de esos grupos. “Estas organizaciones criminales están haciendo una limpieza al interno de sus mismos grupos”, dijo Custodio Boteo, al explicar que, según la información preliminar, varias víctimas habrían sido convocadas con engaños a supuestas reuniones para planificar hechos ilícitos y luego fueron atacadas.

David Custodio Boteo afirma que los recientes hallazgos de víctimas podrían estar ligados a disputas internas por el narcomenudeo. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

De acuerdo con lo expuesto en el programa, una de las hipótesis de las autoridades es que integrantes de estas estructuras son citados en distintos puntos bajo el argumento de definir nuevas estrategias de venta de droga y, ya en esos lugares, son asesinados. Esa línea de investigación también fue relacionada con hechos armados recientes, como los registrados en la zona 6 capitalina.

En el análisis difundido durante el espacio, también se remarcó que la violencia reciente refleja una disputa por territorio y por el control de actividades ilícitas, principalmente la distribución de droga en sectores urbanos.

Reclutamiento de menores en escuelas y colegios

Otro de los puntos centrales abordados por Custodio Boteo fue el reclutamiento de niños y adolescentes para la venta de droga.

“Son niños que están entrando a los centros educativos a vender droga”, afirmó el director policial, quien indicó que esta modalidad también se detecta en escuelas y colegios.

El funcionario añadió que la Unidad de Prevención del Delito de la PNC, en coordinación con el Ministerio de Educación, mantiene acciones de control en sectores considerados críticos. Entre ellas mencionó registros preventivos y presencia policial permanente en 38 centros educativos catalogados de alto riesgo.

Custodio Boteo también señaló que existen reportes de maestros amenazados para que no denuncien conductas vinculadas con la distribución de droga o con dinámicas de pandillas en centros educativos y sus alrededores. Entre las áreas focalizadas mencionó sectores de zona 12, Villa Nueva, zona 21, Amatitlán, Villa Canales, zona 24 y zona 18, entre otros.

Analistas advierten patrón reiterado y vulnerabilidad de adolescentes

Los analistas coincidieron en que el uso de menores dentro de estas estructuras no es nuevo, pero advirtieron que se observa un patrón reiterado. Uno de ellos expuso que los adolescentes son “codiciados y cotizados” por los grupos criminales por dos razones: porque suelen pasar desapercibidos ante las autoridades y porque muchos se encuentran en contextos de alta vulnerabilidad.

Según lo explicado en el programa, los menores son utilizados para mover droga debido a que su apariencia, uniforme escolar o desplazamientos cotidianos reducen las sospechas. Además, se indicó que muchos provienen de familias desintegradas o de entornos donde buscan identidad, pertenencia o dinero, factores que son aprovechados por las estructuras delictivas para reclutarlos.

En Impacto Directo, expertos vinculan la violencia reciente con el control de territorios y puntos de distribución de droga. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Otro analista cuestionó la efectividad de la normativa vigente para castigar a quienes incorporan menores a estas redes y advirtió que, aunque existe legislación, probar judicialmente quién reclutó a un adolescente sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades.

Así, la exposición en Impacto Directo perfiló un escenario en el que la violencia reciente, los hallazgos de víctimas y el reclutamiento de estudiantes convergen en una misma preocupación: la expansión del narcomenudeo, la disputa por su control y la captación de menores en áreas urbanas.

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