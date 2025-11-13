Frente frío en Guatemala: cómo protegerse de las temperaturas y qué recomiendan las autoridades

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su pronóstico para este viernes 14 de noviembre, en el que informa que se esperan cielos nublados y posibles lloviznas en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.

Asimismo, la institución pronosticó temperaturas bajas para el resto del país, datos que confirman que el frente frío podría mantenerse en el país.

“Ambiente fresco durante el día, viento norte moderado, fuerte en sectores montañosos o con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente, nubosidad dispersa alternando con nublados parciales”, comunicó la institución a través de su boletín oficial.

También se indicó que podrían presentarse temperaturas bajas durante la noche en puntos altos de Occidente y del Altiplano Central.

Por ello, las autoridades aconsejan tomar precauciones, como abrigarse bien durante la noche y la madrugada. Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) añade otras recomendaciones a considerar durante esta época.

Recomendaciones de la Conred durante el frente frío

Identificar áreas seguras en la comunidad

Abrigarse correctamente

Atender lo indicado por las autoridades locales

Conducir tomando en cuenta las precauciones correspondientes

"Si vive en una zona con fuertes vientos, asegure los techos de lámina, puertas, ventanas y toldos que se se encuentren en los exteriores para evitar daños y accidentes", menciona la Conred.

Evitar transitar a altas velocidades, ya que los vientos fuertes pueden causar la caída de árboles o vallas publicitarias

De ser necesario, elabore un Plan Familiar de Respuesta ante vientos fuertes.

“Para reportar cualquier emergencia, comuníquese al 119 de la Conred”, indica el ente institucional.

De registrarse fuertes vientos es importante elaborar un Plan Familiar de Respuesta que te permitirá saber cómo actuar en una emergencia.



Conoce cómo elaborarlo ingresando a https://t.co/kbefLGVhfj y descarga la plantilla en el siguiente enlace: https://t.co/eh5mT4wbRs pic.twitter.com/eKxJvTpcoQ — CONRED (@ConredGuatemala) November 14, 2025