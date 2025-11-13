Frente frío en Guatemala: cómo protegerse de las temperaturas y qué recomiendan las autoridades

salud y familia

Frente frío en Guatemala: cómo protegerse de las temperaturas y qué recomiendan las autoridades

Tome nota de las medidas de protección ante las bajas temperaturas en el país y las sugerencias brindadas por las autoridades durante este frente frío en Guatemala

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

heladas en Guatemala

Tome en cuenta las recomendaciones de las autoridades ante este frente frío. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su pronóstico para este viernes 14 de noviembre, en el que informa que se esperan cielos nublados y posibles lloviznas en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.

Asimismo, la institución pronosticó temperaturas bajas para el resto del país, datos que confirman que el frente frío podría mantenerse en el país.

“Ambiente fresco durante el día, viento norte moderado, fuerte en sectores montañosos o con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente, nubosidad dispersa alternando con nublados parciales”, comunicó la institución a través de su boletín oficial.

También se indicó que podrían presentarse temperaturas bajas durante la noche en puntos altos de Occidente y del Altiplano Central.

Por ello, las autoridades aconsejan tomar precauciones, como abrigarse bien durante la noche y la madrugada. Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) añade otras recomendaciones a considerar durante esta época.

LECTURAS RELACIONADAS

Mapa de radar que muestra el desplazamiento de aire frío y las zonas de bajas temperaturas sobre México y Guatemala, asociado al primer frente frío de la temporada.

Vientos fuertes, nublados y lluvias: qué es y cómo se forma un frente frío

chevron-right

Frente frío avanza sobre Guatemala y temperaturas podrían descender a los 3°C en occidente

chevron-right

Recomendaciones de la Conred durante el frente frío

  • Identificar áreas seguras en la comunidad
  • Abrigarse correctamente
  • Atender lo indicado por las autoridades locales
  • Conducir tomando en cuenta las precauciones correspondientes
  • "Si vive en una zona con fuertes vientos, asegure los techos de lámina, puertas, ventanas y toldos que se se encuentren en los exteriores para evitar daños y accidentes", menciona la Conred.
  • Evitar transitar a altas velocidades, ya que los vientos fuertes pueden causar la caída de árboles o vallas publicitarias
  • De ser necesario, elabore un Plan Familiar de Respuesta ante vientos fuertes.
  • “Para reportar cualquier emergencia, comuníquese al 119 de la Conred”, indica el ente institucional.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Frente frío Medidas de prevención Tendencias 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS