Frente frío avanza sobre Guatemala y temperaturas podrían descender a los 3°C en occidente

Guatemala ha reportado árboles derribados y otros daños por los fuertes vientos; además, está bajo la influencia de un clima frío.



Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, informó que este miércoles 12 de noviembre continúa el avance de un frente frío sobre el territorio nacional.



También continúa la influencia de un sistema de alta presión, el cual afectaría la magnitud y dirección del viento. En la capital, el viento podría alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora.



El viento también podría intensificarse en valles de oriente y sectores de occidente.





Por la mañana se espera abundante nubosidad del norte al centro del país, y pocas nubes al sur del territorio nacional.



El ingreso de humedad desde ambos litorales favorecerá las lluvias sobre la cadena volcánica, así como en la Franja Transversal del Norte, Izabal y algunos sectores de Petén.



Se prevé frío en la noche y madrugada, según el pronóstico.



Las temperaturas podrían descender entre 3 y 5 grados Celsius en sectores de occidente, y mantenerse entre 10 y 14 en el altiplano central.

Aunque, debido a la velocidad del viento, el termómetro podría marcar menos de 2 grados en occidente y sectores elevados, y entre 8 y 10 grados en el altiplano central.

