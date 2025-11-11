¿Por qué soplan con tanta fuerza los vientos este 11 de noviembre en Guatemala?

Dos fenómenos climáticos provocaron este martes 11 de noviembre intensas ráfagas de viento en varias regiones del país, con registros de hasta 60 kilómetros por hora y múltiples emergencias asociadas.

Ana Pérez, pronosticadora del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó que los fuertes vientos registrados este 11 de noviembre se deben al paso de un frente frío sobre el territorio nacional y a la influencia marcada de un sistema de alta presión.

Durante la mañana, las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, y se espera que esta tendencia se mantenga a lo largo del día.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones, ya que los vientos han causado caída de ramas, vallas publicitarias y otros daños en diversos sectores.

Emergencias en la capital y el interior del país

En el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14, un motorista falleció al ser aplastado por un árbol que fue derribado por los vientos. Otra persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre varias emergencias atendidas en las últimas horas. En Izabal, se registraron inundaciones en Morales y Puerto Barrios. Además, se esperan lluvias moderadas a fuertes que podrían agravar la situación.

En los municipios de Villa Canales, Antigua Guatemala, San Lucas Sacatepéquez y Totonicapán también se reportaron árboles caídos, desprendimientos de láminas y daños al tendido eléctrico.

Daños en la infraestructura y el tránsito

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó caída de árboles en Santa Catarina Pinula, zona 10 y zona 13 capitalina, y una valla publicitaria en San Miguel Petapa. En Villa Canales, un árbol bloqueó ambos carriles en el kilómetro 27 de la ruta a Santa Elena Barillas.

En Villa Nueva, un árbol cayó sobre una vivienda en la colonia La Esperanza, zona 12, causando únicamente daños materiales. En Totonicapán, los Bomberos Voluntarios atendieron el riesgo de caída de un poste de energía en la zona 3.

Alerta por fallas eléctricas y tránsito complicado

La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) activó su “Condición de Alerta” debido a la cantidad de reportes recibidos desde Mixco, San José Pinula, Fraijanes, Villa Canales y Villa Nueva. Cuadrillas de técnicos trabajan para restablecer el servicio.

La Municipalidad de Guatemala reportó incidentes por caída de árboles en al menos ocho zonas. Equipos municipales y de tránsito continúan despejando las vías. Además, la red de semáforos en varios sectores ha sido afectada por fallas eléctricas.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada por medios oficiales y a reportar cualquier emergencia al número 119.

