Requisa en Cantel expone cómo privados de libertad tienen acceso a licor, drogas y radiotransmisores

En un nueva requisa que se llevó a cabo, esta vez en la prisión de Cantel, Quetzaltenango, las autoridades decomisaron privilegios que tenían los reclusos.

En esta acción de las autoridades, nuevamente se confirma cómo los detenidos lograr ingresar distintos artículos para mantener comunicación al exterior, presuntamente con otros grupos criminales para así seguir manteniendo activas sus operaciones.

Además del equipo de comunicación, en la requisa se decomisó una cantidad elevada de bebidas embriagantes y drogas, según lo detalló el Ejército de Guatemala en su red social X.

La acción de las autoridades dentro del centro carcelario comenzó alrededor de las 6 horas, para el mediodía de este 26 de abril ya se tenían los resultados con el desglose de los ilícitos decomisados:

• 11 televisores

• ⁠228 cajetillas de cigarrillos

• ⁠49 teléfonos

• ⁠15 cables para electricidad

• ⁠03 ventiladores

• ⁠07 latas de cerveza

• ⁠65 botellas de licor clandestino

• ⁠01 cuarto de licor

• ⁠03 radiotransmisores tipo Motorola

• ⁠15 objetos punzocortantes

• ⁠04 baterías de teléfono

• ⁠18 cargadores para teléfono

• ⁠03 cargadores de radiotransmisores tipo Motorola

• ⁠102 bocinas

• ⁠04 auriculares

• ⁠12 envoltorios para presunta marihuana

• ⁠100 bolas pequeñas con posible marihuana

• ⁠07 recipientes para moler droga

• ⁠01 kilo de posible marihuana

• ⁠01 libra de posible marihuana

• ⁠04 pipas para posible marihuana

• ⁠04 bolsas pequeñas con posible cocaína

• ⁠08 piedras de posible crack

• ⁠500 recipientes para posible cocaína

• ⁠29 puros de tabaco

• ⁠01 UPS

• ⁠03 tarjetas SD

• ⁠04 USB

• ⁠01 tarjeta SIM

El detalle de lo decomisado además de exponer el acceso a drogas y equipo de comunicaciones refleja equipo destinado para el entretenimiento de los detenidos.