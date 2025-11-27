Frente frío se aproxima a Guatemala con potencial de generar lluvias, viento fuerte y condiciones inestables

Frente frío se aproxima a Guatemala con potencial de generar lluvias, viento fuerte y condiciones inestables

Insivumeh prevé incremento de lluvias por frente frío, mientras Conred reporta más de 1,500 damnificados desde inicios de noviembre.

Clima frio en Guatemala

El frío obliga a sacar suéteres y gorros en comunidades afectadas por el frente frío. (Foto: Hemeroteca PL)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió sobre la aproximación de un frente frío, previsto para ingresar al país en la madrugada del 28 de noviembre, lo cual provocará nubosidad, lloviznas intermitentes y un descenso en las temperaturas, especialmente en regiones del norte, centro y occidente.

El pronóstico indica lluvias dispersas, principalmente por la tarde y noche, en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, el sur de Petén y sectores montañosos de los valles del oriente. En el occidente y el Altiplano central también podrían presentarse lloviznas al final de la tarde.

Además, se espera que continúe el viento del norte, con velocidades que podrían alcanzar los 40 a 50 km/h, lo cual favorecerá las condiciones frías durante las mañanas.

1,513 damnificados

En paralelo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 79 emergencias desde el 1 de noviembre del 2025 hasta la fecha, en el marco de la actual temporada fría. Según el informe estadístico más reciente, se reportan:

  • 7,947 personas afectadas
  • 1,513 damnificadas
  • 18 albergadas
  • 4 fallecidas
  • 1,128 familias afectadas
  • 1,513 viviendas con daño moderado

Los departamentos más impactados han sido Izabal (35 emergencias), Guatemala (13), Petén (6), Alta Verapaz (6) y Suchitepéquez (5).

Recomendaciones

La Conred insta a la población a tomar precauciones ante el posible deterioro de las condiciones climáticas:

  • Abrigarse adecuadamente, en especial niños y adultos mayores.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Asegurar objetos que puedan caer por los vientos fuertes.

La institución mantiene monitoreo constante, en coordinación con Insivumeh, y reitera el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales.

