Comunitario
Frente frío se aproxima a Guatemala con potencial de generar lluvias, viento fuerte y condiciones inestables
Insivumeh prevé incremento de lluvias por frente frío, mientras Conred reporta más de 1,500 damnificados desde inicios de noviembre.
El frío obliga a sacar suéteres y gorros en comunidades afectadas por el frente frío. (Foto: Hemeroteca PL)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió sobre la aproximación de un frente frío, previsto para ingresar al país en la madrugada del 28 de noviembre, lo cual provocará nubosidad, lloviznas intermitentes y un descenso en las temperaturas, especialmente en regiones del norte, centro y occidente.
El pronóstico indica lluvias dispersas, principalmente por la tarde y noche, en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, el sur de Petén y sectores montañosos de los valles del oriente. En el occidente y el Altiplano central también podrían presentarse lloviznas al final de la tarde.
Además, se espera que continúe el viento del norte, con velocidades que podrían alcanzar los 40 a 50 km/h, lo cual favorecerá las condiciones frías durante las mañanas.
1,513 damnificados
En paralelo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 79 emergencias desde el 1 de noviembre del 2025 hasta la fecha, en el marco de la actual temporada fría. Según el informe estadístico más reciente, se reportan:
- 7,947 personas afectadas
- 1,513 damnificadas
- 18 albergadas
- 4 fallecidas
- 1,128 familias afectadas
- 1,513 viviendas con daño moderado
Los departamentos más impactados han sido Izabal (35 emergencias), Guatemala (13), Petén (6), Alta Verapaz (6) y Suchitepéquez (5).
Recomendaciones
La Conred insta a la población a tomar precauciones ante el posible deterioro de las condiciones climáticas:
- Abrigarse adecuadamente, en especial niños y adultos mayores.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Asegurar objetos que puedan caer por los vientos fuertes.
La institución mantiene monitoreo constante, en coordinación con Insivumeh, y reitera el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales.
