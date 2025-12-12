H3N2: Qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirla

El pasado 11 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron un comunicado en el que explican que se han incrementado los casos de H3N2 subclado K en Europa y varios países del este de Asia.

Según el epidemiólogo guatemalteco Erwin Calgua, la H3N2 es un virus que está asociado a infecciones respiratorias con síntomas similares a los de una gripe. “Esta la podemos caracterizar como infección estacional o respiratoria estacional; esto es, que con el cambio de estaciones se puede ver un aumento en el número de casos”, comenta el profesional.

La OPS y la OMS añaden que en Norteamérica se observa un incremento sostenido de este virus. Aunque en países europeos la actividad de influenza comenzó antes de lo esperado, no se ha reportado un cambio significativo en la gravedad clínica, en cuanto a hospitalizaciones, cuidados intensivos o defunciones.

“No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores”, señala la organización.

Síntomas de la H3N2

A diferencia de otros virus, al contraer este se puede experimentar diarrea y una tos particular que puede durar hasta tres semanas, menciona Calgua. El médico comenta que es una tos de difícil manejo y bastante molesta, pero no se recomienda utilizar antitusivos sin antes haber acudido al médico.

En cuanto al tratamiento, el epidemiólogo explica que debe implementarse de 24 a 48 horas después del inicio de los síntomas.

En general, distintos medios internacionales resaltan que la sintomatología es similar a la de una gripe, pero con malestares más severos, que incluyen:

Fiebre alta

Tos seca

Dolores musculares fuertes

Escalofríos

Molestias gastrointestinales

¿Cómo prevenir la H3N2?

De acuerdo con Calgua, se aconsejan las siguientes medidas de prevención:

Vigile sus síntomas. Si presenta cualquier síntoma gripal, evite las actividades presenciales, especialmente si ha viajado al extranjero a países europeos, asiáticos o incluso Estados Unidos, donde está comenzando. Cabe resaltar que el virus se propaga con facilidad. Uso de mascarilla. Si experimenta síntomas y no puede evitar acudir a un lugar cerrado o con aglomeraciones, se aconseja utilizar mascarilla. Lavado de manos. Para prevenir este y otros virus, es fundamental lavarse las manos con frecuencia. Limpieza de utensilios. Al cocinar, lavar o realizar cualquier tarea doméstica, no olvide limpiar sus implementos. No use las manos para cubrirse la boca. Se recomienda utilizar la cara interna del codo para evitar la propagación del virus. “Si yo me tapo con las manos, podría contagiar a otros cuando les ofrezca mi mano o toque otros objetos con los que debo interactuar en mi día a día”, indica Calgua. Acuda al médico de ser necesario. De acuerdo con el especialista, existen estudios diagnósticos para detectar el virus, por lo que su médico le indicará qué procede si presenta síntomas similares. No se automedique. No utilice ningún medicamento sin la autorización de un médico calificado. Guarde la calma. Es importante recordar que se trata de una alerta mundial, por lo que es crucial no alarmarse.

Hasta el momento, no se ha oficializado una alerta en Guatemala respecto a este virus, por lo que es vital mantenerse informado por medio de los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y otras autoridades sanitarias para estar actualizados y evitar desinformación. Asimismo, recuerde que esta información es orientativa, por lo que se recomienda acudir con su médico de cabecera si presenta algún síntoma inusual durante estos días.