¿IA en escuelas salvadoreñas? El acuerdo entre Elon Musk y Nayib Bukele para poder utilizar Grok

Durante la mañana de este viernes 12 de diciembre, la empresa de inteligencia artificial xAI, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, anunció en sus redes sociales una asociación con el Gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele, para “lanzar el primer programa nacional de educación impulsado por IA de todo el mundo”.

De acuerdo con la información publicada por la empresa de Elon Musk, y compartida por el presidente de El Salvador en su perfil oficial de X, “durante los próximos dos años se desplegará Grok, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en más de cinco mil escuelas públicas” distribuidas en todo el territorio salvadoreño.

Conforme a lo expuesto, esta inteligencia artificial “ofrecerá aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y empoderará a miles de maestros como socios colaborativos en la educación” de El Salvador, la cual es obligatoria y gratuita en el sector público hasta el nivel básico, por lo que el sistema busca el desarrollo integral.

A su vez, la empresa señaló que la iniciativa creará una tutoría adaptativa y alineada con el plan de estudios, que se ajuste al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante, asegurando que cada niño, desde los centros urbanos hasta las comunidades rurales, “reciba una educación de clase mundial adaptada a sus necesidades”.

Musk se asocia con El Salvador

“Al desarrollar conjuntamente este sistema con El Salvador, generaremos nuevas metodologías, conjuntos de datos y marcos para guiar el uso responsable de la IA en las aulas a nivel mundial, con un enfoque en los contextos locales, la seguridad y el impacto centrado en todo el ser humano”, agregó en redes sociales el magnate Elon Musk.

“Nuestra misión es avanzar en el descubrimiento científico y profundizar la comprensión colectiva del universo. Esta asociación encarna ese propósito al aprovechar las capacidades fronterizas para acelerar el aprendizaje a escala, cerrar las brechas educativas y fomentar la innovación que beneficie a la humanidad”, sostuvo el sudafricano.

Al respecto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que, como todos los inventos transformadores, la IA no es ni la salvación ni la perdición en sí misma; es un espejo: “Es un paso hacia hacer que la IA avanzada sea accesible para todos, reimaginando cómo las naciones construyen el conocimiento para las generaciones venideras”.

“Refleja las intenciones de quienes lo manejan, y somos nosotros los que determinamos si sirve a la destrucción o al florecimiento humano”, comentó el mandatario salvadoreño, quien mencionó que siempre es un placer pasar varias horas hablando con una de las grandes mentes de nuestro tiempo: el empresario e inversor Elon Musk.

Alianza para el uso de Grok

El presidente salvadoreño Nayib Bukele es popular en su país por la guerra contra las pandillas. Sin embargo, desde hace meses ha comenzado a impulsar cambios en el sistema educativo de la nación, los cuales incluyen nuevas normas de disciplina y cortesía, junto con la prohibición del uso de “lenguaje inclusivo” en los colegios del Estado.

“Se trata del primer programa educativo nacional del mundo impulsado por IA y ofrecerá un aprendizaje personalizado”, señaló el mandatario. No obstante, la empresa de Elon Musk, xAI, no explicó los detalles técnicos de cómo se llevará a cabo la alianza para el uso de Grok, el asistente de inteligencia artificial conversacional conocido por X.