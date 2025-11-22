Revelan que Gobierno de Bukele mantiene en prisión a deportados por Trump sin cargos

Las autoridades de El Salvador confirmaron que tres salvadoreños deportados en marzo del 2025 por el Gobierno de Estados Unidos y reportados como desaparecidos por sus familias, se encuentran detenidos en distintas cárceles del país.

Se trata de José Osmín Santos Robles, Brandon Bladimir Sigarán Cruz y William Alexander Martínez Ruano, localizados tras insistentes gestiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había solicitado su ubicación y protección ante el riesgo de daño irreparable a su integridad.

La CIDH informó que los tres están incomunicados, sin acceso a familiares ni abogados, y que no existen registros oficiales de acusaciones o presentaciones ante tribunales. En respuesta, el organismo otorgó medidas cautelares a su favor.

Sigarán Cruz está recluido desde el 15 de marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que Santos Robles y Martínez Ruano se encuentran en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación, en Santa Ana.

El cuarto joven, Irving Geovani Quintanilla García, continúa desaparecido desde su deportación, también ocurrida en marzo del 2025, en un vuelo que trasladó a más de 238 venezolanos y salvadoreños señalados de pertenecer a estructuras criminales sin respaldo probatorio.

La CIDH exigió al Gobierno salvadoreño que informe si los detenidos enfrentan cargos y que garantice su integridad física y acceso a defensa legal. Además, reiteró la necesidad de establecer el paradero de Quintanilla García.