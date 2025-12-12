¿Por incendiar su Ferrari? El youtuber que podría ser condenado a cinco años de prisión en EE. UU.

El pasado jueves 13 de noviembre, hace casi un mes exacto, el youtuber estadounidense Cody Detwiler, conocido en redes sociales como WhistlinDiesel, compartió un video con sus más de cinco millones de seguidores, en el que muestra el momento en que la policía lo arrestó frente a su casa, ubicada en la ciudad de Nashville, Tennessee.

La detención del creador de contenido desató decenas de rumores, sospechas y teorías conspirativas, principalmente porque los internautas creían que lo habían arrestado por haber quemado su Ferrari F8, valorado en más de US$400 mil (Q3 millones 64 mil), el cual presuntamente se incendió por accidente durante la grabación de un video.

En las plataformas digitales, la foto policial de Cody se viralizó rápidamente, por lo que muchos pensaron que ese era el final del “director ejecutivo de la destrucción”, como él mismo se hace llamar en YouTube. Sin embargo, unas semanas después de su arresto, Detwiler reactivó su cuenta de Instagram para explicar el meollo del asunto.

“Gané tan grande que pensaron que estaba engañando. Yo no hice nada”, indicó WhistlinDiesel, antes de comentarle a su fanaticada que publicaría un video en el que hablaría sobre el tema. No obstante, explicó que en ese momento se encontraba ocupado con sus problemas legales, por lo que estaría ausente de todo durante un tiempo.

¿Qué pasó con WhistlinDiesel?

“Fui arrestado y es real. La policía apareció en mi puerta y apretó las esposas súper fuerte, me llevó a la cárcel y pasé unas horas allí hasta que mi equipo me sacó. Todavía no estoy seguro de para qué es todo esto; no recibí un aviso de ningún tipo previo a esto. Hay una fecha para la corte fijada y daré actualizaciones activas”, agregó Detwiler.

Ahora bien, el pasado sábado 6 de diciembre, el youtuber publicó un video en el que explicaba todo lo que sabía, y confesó que había sido arrestado por evasión de impuestos, un delito grave según la legislación estadounidense, por el que podría ser sancionado con multas de hasta US$350 mil y penas de prisión de hasta cinco años.

Lea más: ¿Llegó de incógnito? Así fue la llegada de Fátima Bosch a México tras convertirse en Miss Universo

Asimismo, Cody mencionó que el estado de Tennessee no solo intentaba encarcelarlo, sino que también estaba vulnerando su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda de Estados Unidos, debido a que la policía le solicitó por escrito que ya no hablara más del tema en sus redes sociales, donde lo siguen millones.

WhistlinDiesel recibió una orden de silencio que entrará en vigor el próximo sábado 13 de diciembre. Esta directiva le prohíbe hablar públicamente sobre un caso judicial, con el objetivo de “evitar publicidad perjudicial y garantizar un juicio justo, especialmente en casos de alto perfil”, como sucede con él, quien ha recibido el apoyo de miles.

¿Evasión fiscal?

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense Daily Mail USA, el condado de Williamson, en Tennessee, presentó cargos formales contra Cody Detwiler por supuesta evasión fiscal en la compra del Ferrari F8 que quemó. Según la acusación, el youtuber eludió el pago de impuestos al registrar el vehículo en el estado de Montana.

Se rumora que WhistlinDiesel registró el carro en Montana porque en ese estado no se aplican impuestos sobre la venta de vehículos, a diferencia de Tennessee, donde reside el influencer y donde la tasa impositiva puede alcanzar el 10%. Por lo tanto, la Fiscalía considera que Cody es capaz de influir en el jurado a través de redes sociales.