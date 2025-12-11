Karol G presenta La PremiEre: así es su nuevo especial en YouTube

La cantante colombiana Karol G lanzó recientemente el especial La PremiEre, un homenaje a la televisión latinoamericana, en el que presenta todo el universo de su nuevo álbum Tropicoqueta, a través de su canal de YouTube.

El especial comienza con una introducción a cargo de Don Francisco, emulando el estilo de la televisión que, durante décadas, unió a millones de familias en torno a las sorpresas que ofrecían los programas de antaño.

A lo largo del especial, la cantante interpreta distintos temas que permiten a los oyentes reconectar con las raíces latinas. El vallenato, la ranchera, la cumbia, el bolero y el reguetón son algunos de los géneros que predominan en su nuevo álbum.

Además, durante algunos segmentos del especial, se incluyen narraciones de Karol G en las que expresa su sentir sobre “lo mágico y lo bonito que representó crear este disco”, según menciona la artista. En dichas narraciones destaca la importancia del vallenato para su país natal.

“El vallenato es la forma en la que Colombia le escribe cartas y poemas a la vida”, describe la cantante.

Otros detalles sobre La PremiEre, el especial de Karol G en YouTube

A lo largo del especial se observan referencias a la televisión internacional, como logotipos de canales, diseños que rememoran la televisión de antaño y otros elementos nostálgicos. Hasta el momento, el video cuenta con casi 900 mil visualizaciones en YouTube hasta el momento.

La PremiEre, producida por Bichota Films —la casa productora de la artista—, fue filmada en Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín. “Tantas generaciones diferentes unidas escuchando mi música. Ver la nostalgia que la gente puede sentir escuchando una canción mía es completamente mágico”, señala Karol G en una nota distribuida por la agencia de la artista.

El proyecto surgió como un sueño de la cantante colombiana, con el objetivo de rendir homenaje a las vedettes latinas y reunir a una audiencia familiar frente al televisor, como se hacía décadas atrás.

Dirigido por Carolina Giraldo, Pedro Artola y Stillz, el especial incluye Dile Luna, junto a Eddy Lover; Coleccionando Heridas, con Marco Antonio Solís; y FKN Movie, con Mariah Angeliq. También presenta apariciones especiales de La Tigresa del Oriente y la vedette brasileña Valeria Valensa.

Aunado a las melodías de la cantante, el especial destaca por una estética visual inspirada en las décadas de 1990 y 2000, y fue visto en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, África, Asia y Oceanía.

Se estima que Tropicoqueta se ha posicionado entre los mejores álbumes del 2025, según las listas de Pitchfork y Rolling Stone.

(Con información de EFE)