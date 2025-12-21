Verificamos por usted: ¿Es real la imagen de Sheinbaum con el Chapo y Don Mayo en 2016?

Desde el pasado viernes 19 de diciembre, en las redes sociales comenzaron a viralizarse unas fotografías presuntamente captadas en 2016, en las que se puede ver a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto a los narcotraficantes Joaquín Guzmán, más conocido como el Chapo, y Mario Zambada, conocido como Don Mayo.

Estas imágenes se han compartido en decenas de publicaciones y en varias plataformas digitales como si fueran fotografías reales de la actual mandataria mexicana, quien aparece posando de pie y sonriente junto a los narcotraficantes, quienes actualmente se encuentran detenidos en cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos.

Un ejemplo del contenido difundido en la plataforma Facebook dice: “Qué bonita foto, ¿verdad, Claudia?”, mientras que otro internauta publicó abiertamente que Sheinbaum era una enorme traidora: “Aparece con el Chapo y Don Mayo Zambada. Los políticos de Morena son corruptos, ineptos y narcotraficantes, al igual que ellos”.

Ante esta situación, el partido político mexicano de izquierda Movimiento de Regeneración Nacional (conocido como Morena) también ha sido duramente criticado, debido a que muchas personas comenzaron a vincular a Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador con los narcotraficantes más populares de la nación.

¿Son reales las fotografías de Sheinbaum con narcotraficantes?

Aunque parecen reales, la agencia de noticias Reuters descubrió que las imágenes virales en las redes sociales, en las que se observa a Claudia Sheinbaum con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, fueron generadas con inteligencia artificial de última generación, por lo que llegan a parecer fotografías auténticas de la presidenta mexicana.

"Las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial (IA) y no son fotografías reales de la política con estas personas", agregó la agencia, que utilizó múltiples plataformas diseñadas por su equipo para poder analizar los patrones que son invisibles al ojo humano y determinar la probabilidad de que una imagen sea real o sintética.

Asimismo, SynthID, una tecnología de Google que incrusta marcas de agua digitales imperceptibles directamente en contenido generado por inteligencia artificial para identificarlo y combatir la desinformación, realizó un análisis independiente y, de igual forma, detectó una marca oculta en las imágenes de Sheinbaum generadas con IA.

"No se hallaron registros en medios fiables del contenido que se difunde en redes sociales", añadió SynthID, que se ha convertido en una herramienta para promover la transparencia, al añadir una “huella” invisible a las creaciones con IA que persiste incluso después de los recortes o filtros, y permite una identificación mucho más robusta.

Ejemplos de las imágenes generadas por IA

Por ahora, el ejemplo más antiguo que se ha encontrado con imágenes de Sheinbaum y los narcotraficantes se remonta al 26 de noviembre, publicado por una cuenta de Instagram que también ha difundido otros contenidos en los que se observa al Chapo en París o a los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con el Mayo Zambada.

A su vez, el equipo de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de México emitió un comunicado en sus plataformas digitales, en el que se menciona que las imágenes de Claudia Sheinbaum con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada “por supuesto que son falsas” y fueron generadas con inteligencia artificial.