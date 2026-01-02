El año que trajo la ‘Doctrina Donroe’ a Estados Unidos y sus efectos en el Hemisferio

A principios de 2025, The New York Post publicó al presidente Donald Trump, sonriendo con sorna ante un mapa escolar anotado del hemisferio occidental, en una portada con el titular: "La Doctrina Donroe". En el mapa, Trump había reivindicado a Canadá como el "estado 51", había rebautizado Groenlandia como "nuestra tierra", había rebautizado el Golfo de México como el "Golfo de América" y había reafirmado el control estadounidense sobre el Canal de Panamá. El tabloide hacía referencia al precedente establecido en 1823 por el presidente James Monroe, quien proclamó la oposición de la joven república estadounidense a la futura interferencia y colonización europea en su hemisferio, lo que se conoce como la "Doctrina Monroe".

Antes de su regreso al cargo, las ambiciones de Trump para la región parecían desconcertantes, incluso quijotescas. Su intimidación hacia Canadá desencadenó una reacción violenta que condenó a los conservadores al norte de la frontera en unas elecciones parlamentarias que esperaban ganar. Su afán expansionista por Groenlandia complicó las relaciones con Dinamarca, que mantiene la soberanía sobre el territorio ártico, sin ningún beneficio aparente, y prefiguró un año de tensiones con la Unión Europea. Pero al sur, la Doctrina Donroe se ha vuelto más evidente. En el Caribe, el mayor despliegue militar estadounidense en décadas proyecta una sombra sobre Venezuela y el régimen autocrático del presidente Nicolás Maduro.

Las fuerzas estadounidenses han atacado a presuntos cárteles de la droga que operan en la región, ante la creciente sospecha entre los analistas de que la Casa Blanca de Trump está empeñada en una misión para cambiar el régimen. En otros países, Trump ha ejercido una influencia desmesurada, influyendo en la política interna de América Latina al respaldar a candidatos específicos en elecciones desde Honduras hasta Chile, al tiempo que encontraba razones controvertidas para sancionar a gobiernos de izquierda. Otorgó un rescate de 20 000 millones de dólares a Argentina, lo que precedió a las victorias en las elecciones intermedias del partido y los aliados del presidente Javier Milei, un agitador libertario y aliado de Trump.

Paralelamente al primer año del segundo mandato de Trump, una oleada de políticos de derecha con el mismo estilo ha cobrado protagonismo en la región. En su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada hace unas semanas, la Casa Blanca invocó la Doctrina Monroe, así como el Corolario Roosevelt. Este último se suma al propuesto en 1904 por el presidente Theodore Roosevelt, quien afirmó que Estados Unidos no solo protegería contra la intromisión europea en el hemisferio, sino que actuaría como una especie de "poder policial internacional" para intervenir en países acosados ​​por la incompetencia gubernamental, la inestabilidad o la deuda.

El corolario justificó las intervenciones y ocupaciones militares estadounidenses a principios del siglo XX en países como Haití, Cuba y Nicaragua. Este año, la Casa Blanca detalló lo que denomina el "Corolario Trump", reafirmando la primacía de Washington en la región y advirtiendo contra las intenciones de potencias extranjeras, en particular China. "Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio", decía el documento.

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, un importante centro de estudios británico, describió el corolario de Trump como “un esfuerzo descaradamente partidista para rehacer la región” bajo la apariencia del trumpismo, ofreciendo incentivos a líderes que no sólo “simpatizan con Estados Unidos, sino con Trump personalmente”. También marca un cambio de espíritu y propósito con respecto a las administraciones republicanas y demócratas anteriores. "No se trata de apoyar la democracia, el libre mercado ni de unir a la región en una red de acuerdos de libre comercio", me dijo Sabatini. "Se trata de un sentido de pertenencia, muy similar a cómo [el presidente ruso Vladimir] Putin ve a su país vecino".

Podría beneficiar a la administración Trump que la cambiante política latinoamericana, moldeada por la preocupación generalizada por la violencia de pandillas y el control de los cárteles, parezca más acorde con la agenda de Trump. "Latinoamérica actual es una región donde el tono y la esencia de algunos eventos políticos no desentonarían en Texas o Nebraska; donde los líderes políticos tradicionales hablan con entusiasmo de disciplina fiscal y represión policial; y donde las demandas de justicia social parecen haber sido eclipsadas, al menos por ahora, por invectivas contra narcoterroristas y dictadores socialistas", escribió Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly, en un ensayo reciente para Foreign Affairs.

La política de Trump hacia América Latina es una "extensión lógica de todo lo relacionado con MAGA", afirmó Sabatini, señalando cómo la Casa Blanca ha combinado la grandilocuencia nacional sobre la inmigración y el narcotráfico con su retorno al hemisferio, alejándose de los intentos de la administración Biden de centrar la estrategia estadounidense en el desafío de China. Diversos informes periodísticos, incluyendo un artículo reciente en The New York Times, citan evidencia de que el influyente asesor de Trump, Stephen Miller, ve el conflicto sobre Venezuela como pretexto para invocar una ley del siglo XVIII que podría permitir deportaciones masivas de venezolanos en Estados Unidos.

Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio.

“Esto es mucho más fácil de vender a la base de Estados Unidos Primero que lo que ocurre en Oriente Medio”, declaró recientemente al Wall Street Journal Stephen K. Bannon, aliado y exasesor de Trump, refiriéndose a los contornos de la "Doctrina Donroe". “Monroe 2.0 no estaba en el vocabulario. Y ahora la gente ha vuelto y dice: 'Sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Me encanta'”. Trump puede desempeñar el papel de pacificador pragmático y negociador transaccional en otros lugares, pero “quiere contar la historia de que las verdaderas amenazas a los Estados Unidos provienen de una ‘invasión’ de inmigrantes y drogas”, me dijo Stephen Wertheim, miembro senior del Carnegie Endowment for International Peace.

“Ha importado algunas de las patologías de la guerra contra el terrorismo al propio hemisferio estadounidense”, dijo Wertheim. “Las brutales políticas de deportación de Trump, su flagrante intromisión electoral, los ataques ilegales a embarcaciones y las crecientes maniobras de cambio de régimen contra Venezuela constituyen un nuevo enfoque altamente coercitivo y militarizado para las Américas”. Una de las ironías de la "Doctrina Donroe" es que América Latina registra la menor incidencia de terrorismo del mundo, sugirió Jorge Heine, veterano diplomático chileno. Pero la Casa Blanca está esgrimiendo un argumento de seguridad para reafirmar su derecho a la dominación en una región que ha luchado por recuperar el dinamismo económico de hace más de una década.

“Es muy legítimo que Estados Unidos diga que quiere mantener su primacía”, me dijo Heine. “Pero la manera de lograrlo es compitiendo”, ayudando a “construir mejores puertos, presas, etc.” y asumiendo una participación más proactiva en el desarrollo de América Latina. China, el mayor socio comercial de la mayoría de los países de Sudamérica, lo ha hecho, e incluso muchos gobiernos alineados con Trump no podrán librarse de la influencia china. “La idea de que se pueda remontar a 1823 es totalmente irreal. Esto no es algo que se pueda desentrañar de la noche a la mañana”, dijo Heine, autor del nuevo libro The Non-Aligned World: Striking Out in an Era of Great Power Competition. “El caballo ya salió del establo. No se puede sacar a China de Latinoamérica”.

En cambio, el enfoque más crudo de Trump corre el riesgo de alienar a muchos en la región a largo plazo. "Lo que esta 'estrategia' deja claro es que la única guerra que la administración Trump quiere librar es una guerra cultural", escribió Kori Schake, exfuncionaria de la administración de George W. Bush. "Y considera a los adversarios de Estados Unidos como socios en esa guerra, pero no comprende cuánto depende el poder estadounidense de la ayuda voluntaria de otros países".