¿Cuál será la nueva estrategia de ICE para capturar migrantes y cómo se diferencia de la de 2025?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) se prepara para una transformación radical en su estrategia de detenciones durante el 2026, lo que marcará un cambio significativo respecto de las tácticas aplicadas en el 2025.

Mientras el año que termina se caracterizó por un incremento drástico de arrestos en comunidades y barrios residenciales, el próximo año se cree que habrá una intensificación sin precedentes de redadas en centros laborales, respaldadas por US$170 mil millones en nuevo financiamiento federal.

Durante el 2025, la administración Trump reorientó las operaciones de ICE desde las cárceles locales hacia operativos directos en comunidades. Según un análisis de The Washington Post, entre junio y mediados de octubre del 2025, los arrestos fuera de custodia sumaron 67,800 personas, más del doble que en los cinco meses anteriores.

Ese cambio táctico implicó el despliegue de agentes en barrios residenciales, zonas comerciales y centros urbanos, lo cual generó tensiones con las comunidades locales.

Más del 60% de las personas detenidas en operativos comunitarios entre junio y octubre del 2025 no tenía condenas penales ni procesos judiciales abiertos, según datos analizados por el citado medio estadounidense.

Aunque durante el 2025 el Gobierno ejecutó algunas redadas de alto perfil en negocios, evitó en gran medida intervenir en granjas, fábricas y empresas estratégicas que dependen históricamente de mano de obra inmigrante sin estatus legal, según reportó Reuters.

La nueva estrategia: redadas laborales masivas en el 2026

Para el 2026, el panorama cambiará drásticamente. El “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó a Reuters que las cifras de arrestos “se dispararán enormemente el próximo año” y que los planes “absolutamente” incluyen más acciones de aplicación de la ley en centros laborales.

“Creo que van a ver que los números explotan en gran medida el próximo año”, declaró Homan al citado medio, y agregó que los arrestos aumentarán considerablemente a medida que ICE contrate más oficiales y expanda su capacidad de detención con el nuevo financiamiento.

De acuerdo con U.S. News & World Report, bajo un amplio paquete de gastos aprobado en julio del 2025, ICE y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos recibirán US$170 mil millones adicionales en financiamiento hasta septiembre del 2029, una cifra que supera sus presupuestos anuales previos, de alrededor de US$19 mil millones.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales continúan realizando detenciones en los tribunales de inmigración mientras las personas asisten a sus audiencias, a pesar del cierre gubernamental. (Foto Prensa Libre: AFP)

Sectores económicos en la mira

La intensificación de las redadas laborales en el 2026 se enfocará en sectores que, hasta ahora, habían estado en gran medida protegidos: agricultura, empacadoras de carne, pesquerías, hoteles y restaurantes.

En julio del 2025, Univision Dallas reportó que Todd Lyons, director interino de ICE, advirtió que la agencia “ya no hará distinciones” durante las redadas laborales. “Si estás aquí ilegalmente y te encontramos, vamos a arrestarte también”, declaró Lyons, según el medio local.

Esta política representa un giro respecto de la práctica anterior de centrarse únicamente en objetivos específicos con órdenes de arresto. Ahora, cualquier persona sin estatus migratorio que esté presente durante una redada puede ser detenida, incluso si no tiene antecedentes penales.

“Este cambio de táctica está relacionado con el proceso en curso de la Casa Blanca para aumentar las cifras, y la forma más fácil de hacerlo es adoptar enfoques más amplios”, aseguró Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE durante la administración Biden, a The Washington Post.

Los datos de deportación del 2025

Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), más de 622 mil inmigrantes fueron expulsados del país durante el 2025, y cerca de 1.9 millones optaron por abandonar Estados Unidos de forma voluntaria a lo largo del año.

Aunque el DHS afirma que el 70% de los arrestados son inmigrantes con algún tipo de condena, los datos gubernamentales indican que, hacia finales de noviembre del 2025, el 41% de las aproximadamente 54 mil personas arrestadas y detenidas por ICE no tenía historial criminal, más allá de presuntas violaciones migratorias.

Resistencia política y caída en aprobación

Los planes de expansión para el 2026 surgen en medio de un rechazo político creciente. La calificación de aprobación de Trump en materia migratoria cayó del 50% en marzo al 41% a mediados de diciembre, según encuestas citadas por Reuters.

“La gente está empezando a ver esto no tanto como una cuestión de inmigración, sino como una violación de derechos, una violación del debido proceso y la militarización de barrios”, declaró Mike Madrid, estratega político republicano moderado, al citado medio.

A pesar de las críticas, la administración Trump mantiene su objetivo de expulsar a un millón de inmigrantes por año, una meta que difícilmente se alcanzará en el 2025, pero que busca aproximarse mediante la estrategia ampliada del próximo año.