Video muestra mortal balacera con armas de alto calibre en Guadalajara, Jalisco

Un ataque a tiros a un empresario ocurrió este lunes 29 de diciembre en una zona residencial en Guadalajara (oeste) dejó como saldo tres personas fallecidas y cuatro heridas, confirmó el Gobierno de Jalisco.

El empresario identificado de manera preliminar como Alberto alias “El Prieto” viajaba junto con su hija menor de edad en un auto deportivo Lamborghini Urus cuando fue atacado por hombres armados dentro de una camioneta.

Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos, de acuerdo con reportes de vecinos recabados por medios locales.

‘El Prieto’ murió en el lugar junto a uno de sus guardias personales. La hija y cuatro escoltas fueron heridos y trasladados a unidades médicas de emergencia, informó la Fiscalía de Jalisco.

En los videos grabados desde diferentes puntos se escucha cómo los atacantes disparan en varias ocasiones contra la víctima.

La menor falleció en el nosocomio y los guardias permanecen en el hospital, uno de ellos en condición grave de salud, informó la dependencia.

La Fiscalía detalló que el ‘El Prieto’ es comerciante del mercado de abastos y que trabajan en la verificación de la identidad de los escoltas así como en la investigación de los hechos.

El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque y que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.

La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Futbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno en las que gran parte de la ciudadanía tiene días de descanso.

Más del enfrentamiento del día en los límites de Guadalajara con Zapopan.



La balacera entre sujetos que viajaban en vehículos de alta gama dejó dos muertos y cinco heridos. Las autoridades de Jalisco investigan los hechos.



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/hSc7cdj2LE — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 29, 2025