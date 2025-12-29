Camila Mendoza Olmos: qué se sabe del caso de la joven que salió a caminar en Nochebuena y no volvió

Este año, para la familia Olmos, la Nochebuena no fue igual, pues uno de sus miembros no estuvo presente para el abrazo de medianoche. Se trata de la joven Camila Mendoza Olmos, quien tenía la costumbre de salir a caminar por las mañanas; sin embargo, ese día no volvió.

La joven, de 19 años, salió de su casa alrededor de las 7 horas del 24 de diciembre, en el noreste de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, y desde entonces su familia y amigos no saben nada de ella.

Aunque su madre sabía que Camila solía salir a caminar por las mañanas, se preocupó al no tener noticias suyas durante un tiempo prolongado.

“Llamé a su teléfono celular, pero el teléfono estaba allí, en la cama, y apagado. Lo puse a cargar y salí a buscarla. Pensé que la encontraría como otras veces, caminando, y volveríamos juntas a casa”, declaró su madre, Rosario Olmos, al medio estadounidense Kens 5.

Las cámaras de seguridad captaron a la joven acercándose a su automóvil; sin embargo, por razones aún desconocidas, dichas imágenes se interrumpen de forma abrupta.

Aunque salió de su casa, el vehículo de Camila se encontraba parqueado en la vivienda, lo que sugiere que se marchó a pie, llevándose únicamente las llaves del automóvil y posiblemente su identificación.

Búsqueda en México y Estados Unidos

Aunque Camila reside en Texas, es mexicana, por lo que la búsqueda se extendió a México, específicamente a Nuevo León, donde las autoridades ya emitieron alertas y esperan que la población pueda colaborar en este caso prolongado e intenso.

Sin embargo, las fechas no favorecen las labores, pues la búsqueda de Camila continúa con voluntarios que se sumaron durante el fin de semana festivo. Según el medio CNN, la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar informó que la joven podría estar en peligro inminente.

“Hemos tenido prácticamente a la policía sobre el terreno desde el día del incidente”, declaró este lunes el sheriff Javier Salazar al medio estadounidense. “Agentes e investigadores han trabajado durante las vacaciones, prácticamente las 24 horas”.

“Solo le pido a Dios que, por favor, la traiga de vuelta a casa. Que me la devuelva”, añadió Rosario Olmos, madre de la joven, en declaraciones a Kens 5.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar describió a la joven, de 19 años, como una mujer de aproximadamente 1.60 metros de estatura y con un peso cercano a las 110 libras.

La última vez que fue vista vestía una sudadera con capucha azul bebé y negra, pantalones de pijama azul bebé y zapatos blancos, agregaron las autoridades.

BEXAR COUNTY, Texas – Camila Mendoza Olmos, 19, has been missing since the morning of Christmas Eve.



The sheriff’s office describes Camila as 5 feet 4 inches tall and weighing 110 pounds. She was wearing a baby blue hoodie with black details, baby blue pajama pants and white… pic.twitter.com/BLCHhm52Fx — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) December 28, 2025

Las últimas palabras de la joven

Camila Estrella, la mejor amiga de la joven desaparecida, declaró al The New York Post que ambas habían hablado por teléfono el martes por la noche, mientras hacían planes para comprar ropa para un evento familiar del novio de Estrella.

“Ella me dijo: ‘Adiós, Cami, te amo’. Esto es tan inesperado, nunca esperábamos esto”, declaró Estrella al medio, al recordar a Camila como una joven llena de amor.

La desaparición ha dejado a la comunidad conmocionada y a su familia desesperada por encontrarla.