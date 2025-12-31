Gobierno de Donald Trump cede y retira tropas de Chicago, Los Ángeles y Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 31 de diciembre que retirará a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, tras una serie de reveses legales derivados de sus medidas en ciudades gobernadas por demócratas.

El republicano desplegó soldados en esas tres ciudades como parte de lo que describió como una ofensiva contra la migración irregular y el crimen, durante el primer año de su segundo mandato.

Las autoridades locales rechazaron estas acciones y las calificaron de excesos autoritarios, por lo que promovieron varios recursos legales.

La semana pasada, la Corte Suprema resolvió que el Gobierno no había presentado una base legal que justificara el despliegue en Chicago, permitido únicamente en circunstancias excepcionales según el derecho estadounidense.

“Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el CRIMEN fue ampliamente reducido gracias a la presencia de estos grandes patriotas en esas ciudades y ÚNICAMENTE por esa razón”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario afirmó que esas tres ciudades “habrían desaparecido si no fuera porque intervino el Gobierno federal”.

“Volveremos, quizá en una forma mucho más diferente y más fuerte, cuando el delito vuelva a dispararse. ¡Es solo cuestión de tiempo!”, añadió.