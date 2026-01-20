Mientras Trump va a Davos, el mundo se enfrenta a una “nueva realidad”

En cierto modo, el paisaje en esta pintoresca ciudad turística suiza a finales de enero es el mismo de siempre. El alto bosque perenne bajo el pico Jakobshorn está coronado de nieve fresca. El pequeño aeródromo en las montañas está repleto de jets privados. Falanges de furgonetas y todoterrenos negros se arrastran por las calles heladas. Más allá de un elaborado cordón de seguridad, pabellones que representan a muchas de las empresas tecnológicas, industrias y fondos soberanos más influyentes del mundo llenan las fachadas de las tiendas, esperando el paso de la élite global que llega a este rincón de los Alpes cada año.

Sin embargo, tras todo esto, se esconde un cambio profundo. El presidente Donald Trump encabeza una de las mayores delegaciones estadounidenses que jamás haya asistido a la reunión anual del Foro Económico Mundial, donde pronunciará un discurso el miércoles, en un momento en que su administración parece estar en franco conflicto con los paradigmas que han definido durante mucho tiempo (y que han llegado a ser caricaturizados por) estos cónclaves en Davos. Sus guerras comerciales contra aliados y adversarios de EE. UU. están deshaciendo las redes de la globalización que se han defendido aquí durante décadas. Y su constante uso de la coerción en su política exterior socava la filosofía de cortesía y cooperación de Davos.

El discurso de Trump se producirá días después de que comenzara a amenazar con imponer nuevos aranceles a sus socios europeos por su renuencia a cumplir sus afirmaciones de que Estados Unidos debe anexar Groenlandia. Durante el fin de semana, arremetió con furia contra la obstrucción danesa y europea en general, garantizando que el territorio ártico dominaría la conversación en Davos. “Estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial”, decía una declaración conjunta de los países europeos que se enfrentan a los aranceles estadounidenses sobre Groenlandia. “Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y amenazan con una peligrosa espiral descendente”.

La extraordinaria captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Trump a principios de este mes pareció sentar nuevos precedentes, subrayando la opinión de la Casa Blanca de que el hemisferio occidental debería ser una esfera de influencia estadounidense. Numerosos destacados pensadores de política exterior consideran que Trump inaugura un orden global donde la ley del más fuerte prevalece. «La diplomacia de las cañoneras ha vuelto con fuerza», declaró recientemente Comfort Ero, director del International Crisis Group, un centro de estudios. "¿Qué hacer cuando el derecho internacional se convierte en sutilezas internacionales?".

La respuesta de Davos parece más cautelosa y calibrada de lo que podría haber sido en el pasado. Durante más de una década, los organizadores del Foro Económico Mundial han advertido sobre las perturbaciones del orden internacional: fracturas, crisis y disfunciones que solo pueden resolverse con un esfuerzo global colectivo. El tema más vago y humilde de este año —«un espíritu de diálogo»— puede haber sido elegido anticipando la bola de demolición con forma de Trump que se aproxima al foro. “Existe un sólido consenso de que la economía mundial está entrando en una nueva realidad”, me dijo Mirek Dusek, director general del WEF, responsable de la programación y el negocio del evento anual. “Nuestro papel es realmente ser útiles como organización y, en este momento, unir a los protagonistas”.

Al menos en ese sentido, Davos puede cumplir. Los organizadores del foro anuncian una participación récord, con la asistencia de unos 65 jefes de estado o de gobierno, junto con decenas de ministros de finanzas y asuntos exteriores, así como cerca de 2,000 destacados directores ejecutivos y líderes empresariales. Se reúnen en un momento, como señala la organización internacional de defensa Oxfam en su último informe, en el que la riqueza de los multimillonarios aumentó en unos US$2.5 billones de dólares durante el último año, una cifra superior a la riqueza total de la mitad más pobre de la humanidad (más de 4,000 millones de personas).

Con la sombra de Trump sobre Davos, habrá poco consenso sobre la lucha contra la desigualdad o, quizás, sobre cualquier otro desafío global compartido. El informe anual de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (FEM), que encuesta a más de 1,000 expertos geopolíticos y económicos de todo el mundo, señaló la "confrontación geoeconómica" como la principal fuente de preocupación a corto plazo. La última versión del Barómetro de Cooperación Global del FEM, un índice que utiliza decenas de métricas para analizar la situación mundial, declaró que "el multilateralismo está, sin duda, en declive".

Ese espíritu de la época se ve impulsado, en parte, por el proyecto político de Trump. "La visión estratégica central de Trump siempre ha sido que Estados Unidos está mejor preparado que cualquier otro país para prosperar en un escenario despiadado", escribió Hal Brands, miembro sénior del American Enterprise Institute, un centro de estudios conservador de Washington. "Si Washington ya no desea mantener el orden liberal, o simplemente no puede permitirse defenderlo ante los crecientes desafíos, tal vez tenga sentido apropiarse de la mayor parte del botín". Pero los convocantes de Davos no quieren que prevalezca el pesimismo. «La cooperación es como el agua: si ve que la bloquean, encuentra la manera», declaró Borge Brende, expolítico noruego y presidente y director ejecutivo del FEM, durante una conferencia de prensa a principios de este mes.

El mundo no se queda de brazos cruzados ante la disrupción trumpista. El primer ministro canadiense, Mark Carney, envió señales claras en los últimos días al reconocer el cambio del "nuevo orden mundial" durante un viaje a China, donde su gobierno restableció una relación largamente conflictiva, al tiempo que promovía una "nueva asociación estratégica". Las propuestas de Ottawa no habrían ocurrido sin un año de hostilidad por parte de Washington, incluyendo las declaraciones de Trump instando a Canadá a convertirse en el estado número 51 de EE. UU.

“El sistema comercial global está experimentando un cambio fundamental”, lo que reduce “la eficacia de las instituciones multilaterales de las que socios comerciales como Canadá y China han dependido en gran medida”, declaró Carney a la prensa en Pekín, señalando el deterioro del orden basado en normas y el debilitamiento de las instituciones internacionales. “Esto está sucediendo rápidamente. Es de gran magnitud. Es una ruptura”. Por separado, tras un cuarto de siglo de negociaciones, cuatro países sudamericanos sellaron un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. «Este es el poder de la colaboración y la apertura.

Este es el poder de la amistad y el entendimiento entre pueblos y regiones a través de los océanos», declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Río de Janeiro el viernes. "Y así es como creamos verdadera prosperidad: prosperidad compartida. Porque, coincidimos, el comercio internacional no es un juego de suma cero". Las nuevas alianzas que están surgiendo colocan a los Estados Unidos de Trump bajo una luz visible. "Estados Unidos seguirá siendo el país más poderoso económica y militarmente del mundo durante varios años más", escribió el teórico de relaciones internacionales Amitav Acharya en un ensayo para Foreign Policy.

"Pero estará ausente del orden internacional actual, si no activamente hostil hacia él". Acharya denominó esta “configuración única”, moldeada por el antagonismo estadounidense, como “el mundo menos uno”.