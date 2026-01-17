Qué dice la carta que Trump le envió a Milei y otros líderes mundiales para unirse al consejo de paz para Gaza

Argentina, Paraguay, Egipto y Turquía figuran entre los países invitados por Estados Unidos a integrar el Consejo de Paz para Gaza, una iniciativa encabezada por Donald Trump tras el alto el fuego de octubre del 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, envió cartas a los líderes de Argentina, Paraguay, Turquía y Egipto para integrar la Consejo de Paz para Gaza, tras confirmar la segunda fase de su plan en el territorio palestino. (Foto Prensa Libre: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Líderes alrededor del mundo comenzaron a recibir cartas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para integrar el Consejo de Paz para la posguerra en Gaza. Entre los invitados están Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Paraguay.

La Casa Blanca informó el 16 de enero que Trump nombró al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y al exprimer ministro británico, Tony Blair, como miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza.

Otros integrantes del consejo ejecutivo son el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

También forman parte el multimillonario estadounidense Marc Rowan y Robert Gabriel, un asistente de Trump que integra el Consejo de Seguridad Nacional. El propio Trump presidirá el organismo.

Las invitaciones fueron enviadas después de que un comité palestino de tecnócratas, destinado a gobernar Gaza, celebrara su primera reunión en El Cairo, a la que asistió Kushner.

Al anunciar la segunda fase tras el alto el fuego en Gaza, Trump señaló que una “junta ejecutiva” supervisará la administración transitoria del territorio palestino.

"Ahora ha llegado el momento de convertir todos estos sueños en realidad".

Fragmento de la carta enviada por Trump

La fase dos del plan de paz incluye la formación de un Gobierno de tecnócratas palestinos y el desarme del movimiento islamista Hamás.

El Gobierno estadounidense confirmó que el exministro de Exteriores búlgaro y antiguo coordinador de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolai Mladenov, actuará como “alto representante” para Gaza.

Quiénes son los líderes invitados y sus reacciones

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó este 17 de enero haber recibido la invitación de su homólogo estadounidense, gesto que agradeció públicamente.

“Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, escribió Milei en X.

Milei añadió que Argentina “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad”, y expresó el honor que siente por acompañarlos.

La publicación de Milei incluyó imágenes de la carta firmada de puño y letra por el mandatario estadounidense.

En Canadá, un alto asesor del primer ministro Mark Carney dijo que tenía la intención de aceptar la invitación de Trump. Por su parte, en Turquía, un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que se le había pedido convertirse en “miembro fundador” del consejo.

Erdogan es un aliado declarado de Hamás y uno de los mandatarios más críticos en Oriente Medio del Gobierno de Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una PAZ DURADERA, un honor reservado para quienes están preparados para liderar con el ejemplo e invertir de manera brillante en un futuro seguro y próspero".

Fragmento de la carta enviada por Trump

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, aseguró que El Cairo está estudiando una solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se una al consejo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también reveló haber sido invitado por Trump.

“Asumimos con honor la responsabilidad de trabajar junto a Estados Unidos por una paz duradera para todos”, escribió Peña en X.

Paraguay es uno de los aliados sudamericanos de Estados Unidos e Israel.

Blair dijo sentirse honrado del nombramiento otorgado por Trump y calificó de “extraordinario” el plan de 20 puntos para Gaza.

Era algo que muchos creían imposible. La guerra terminó y los rehenes (excepto uno, Rani Gvili, cuya liberación seguirá siendo una prioridad) fueron liberados”, expresó Blair en la página web del instituto que lleva su nombre.

"Convocaremos a nuestros maravillosos y comprometidos socios, la mayoría de los cuales son líderes mundiales altamente respetados, en un futuro cercano".

Fragmento de la carta enviado por Trump

Representantes estadounidenses afirmaron que darán más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza en el Foro de Davos.

Agregaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización, el contingente de la ONU que deberá garantizar la seguridad y desmilitarización de Gaza en el futuro.

Más de 71 mil 500 personas murieron durante los ataques y bombardeos de Israel contra Gaza tras el asalto de Hamás del 7 de octubre del 2023, en el que murieron unas 1,200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre del 2025 fueron liberados todos los secuestrados israelíes, vivos y muertos, con excepción de uno.

No obstante, el paso a la fase dos no ha puesto fin a los ataques israelíes en Gaza. El Ministerio de Sanidad en la Franja informó que desde el inicio de la tregua han muerto 464 gazatíes.

