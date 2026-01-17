Con Maduro bajo custodia estadounidense, sus lugartenientes simpatizan con Trump

El mes pasado, mientras las fuerzas estadounidenses se concentraban en Venezuela, funcionarios del gobierno —herederos políticos de Hugo Chávez, fundador del estado socialista del país— prometieron que la intervención estadounidense desencadenaría 100 años de guerra. "Si atacan a Venezuela", declaró un alto funcionario, "ni una sola gota de petróleo podrá salir de aquí para Estados Unidos". Pero desde la operación sigilosa del ejército estadounidense del 3 de enero para capturar al presidente Nicolás Maduro, los líderes de un chavismo recientemente pragmático parecen haber caminado a través del espejo para recibir a Los Yanquis con los brazos abiertos.

Dos países con líderes de ideologías marcadamente diferentes avanzan hacia la creación de una neocolonia en Sudamérica, con Washington al mando (y con todas las de ganar). Los venezolanos, ya sea motivados por la amenaza de un mayor despliegue de fuerzas estadounidenses o por la opinión de que un reajuste diplomático con su némesis del norte es ahora la mejor opción, si no la única, se mueven rápidamente para restablecer lazos formales mientras trabajan en una legislación que podría impulsar la inversión estadounidense en el crucial sector petrolero.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Venezuela el jueves y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez "para transmitirle el mensaje de que Estados Unidos espera una mejor relación de trabajo", dijo un funcionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato para poder hablar sobre los viajes del director de la CIA, que normalmente no son públicos. El director de la CIA es el enviado de mayor rango que visita Venezuela desde que las Fuerzas Especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa el 3 de enero. Su viaje se produjo el mismo día en que el presidente Donald Trump se reunía en la Casa Blanca con la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Trump ha indicado que no cree que Machado y su movimiento sean capaces de gobernar Venezuela. Durante la reunión de dos horas en Caracas, “el director Ratcliffe discutió las oportunidades potenciales de colaboración económica y que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, dijo el funcionario estadounidense. Machado, quien previamente había solicitado el procesamiento penal de las personas con las que la administración Trump colabora actualmente, le entregó su medalla Nobel durante la reunión privada del jueves. Mientras tanto, un alto emisario de Rodríguez, Félix Plasencia, embajador de Venezuela en el Reino Unido, se encontraba de visita en Washington al mismo tiempo para mantener conversaciones de alto nivel.

Esta semana, Rodríguez abogó por una nueva era política, empleando un lenguaje que habría sido impactante hace dos semanas. La liberación de algunos presos políticos por parte de su gobierno, afirmó, debería dejar claro que Venezuela busca "permitir el entendimiento" y acoger la "diversidad política e ideológica". Buscaba la cooperación energética con Estados Unidos, declaró el jueves, "basada en la decencia, la dignidad y la independencia". “Si un día tuviera que ir a Washington, como presidenta interina, lo haría por mi cuenta”, dijo, “llevando la bandera tricolor”.

Los chavistas intentan presentar este vertiginoso cambio de postura como un reflejo de los años de búsqueda de Maduro, acusado federalmente y aislado por las sanciones estadounidenses, por mejorar las relaciones con Washington. Con Maduro ahora bajo custodia estadounidense por cargos federales de narcotráfico, incluso su hijo, Nicolás Maduro Guerra, parece haber abrazado la nueva era proestadounidense. La apertura de la industria petrolera, dijo, formaba parte del plan de su padre: "Estamos siguiendo sus instrucciones". Los analistas ven las acciones del régimen como una campaña para aferrarse al poder. Un exalto funcionario involucrado en Venezuela predijo que Rodríguez haría gestos de buena voluntad con la esperanza de ganarse la confianza de la administración Trump hasta que Trump se distraiga con las elecciones intermedias u otra crisis internacional.

"Creo que nos van a dar largas hasta que le pidamos a Delcy que haga algo que no puede o no quiere hacer", dijo el exfuncionario, quien habló bajo condición de anonimato para hablar con franqueza. "Hasta entonces, harán lo que puedan y esperarán alargar esto". Un segundo ex funcionario estadounidense dijo que la liberación en los últimos días de detenidos estadounidenses y algunos presos políticos por parte del régimen "es una señal de que no se está ejerciendo mucha presión". “Esas son dos cosas que, tradicionalmente, en el pasado habrían sido parte de una negociación de quid pro quo muy intensa”, dijo el exfuncionario.

“El hecho de que estas cosas pudieran estar sucediendo sin ese tipo de quid pro quo me indica que el régimen está bastante conmocionado por lo sucedido”. Rodríguez entiende, dijo el segundo ex funcionario, que cuanto más dinero se inyecte a la economía venezolana, mejores serán sus posibilidades de salvar al partido socialista y la revolución bolivariana “como un movimiento político viable en el futuro”. Esta semana, la administración Trump negoció su primera venta de petróleo venezolano por aproximadamente US$500 millones, que se depositaron en un fideicomiso en Catar, según fuentes de la industria petrolera venezolana.

Si un día tuviera que ir a Washington, como presidenta interina, lo haría por mi cuenta.

Las autoridades parecen estar planeando canalizar ese dinero indirectamente hacia la economía venezolana, según economistas y líderes empresariales venezolanos familiarizados con las negociaciones. Se espera la venta de trescientos millones de dólares a los cuatro bancos privados más grandes de Venezuela, según el analista económico Alejandro Grisanti. Los bancos subastarían las divisas y destinarían los ingresos a la economía, priorizando los sectores alimentario y médico. El Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares generados en estas subastas y podrá utilizarlos únicamente para pagar salarios y prestaciones sociales.

“Es una medida fundamental para mantener la estabilidad económica en Venezuela”, afirmó Grisanti. “Demuestra que existe una buena coordinación entre Estados Unidos y Venezuela para tomar medidas rápidas”. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, afirmó que Estados Unidos controlaría la venta de "todo su petróleo y gas natural". Las ganancias se destinarán primero a cuentas controladas por EE. UU. en bancos de renombre mundial, según informó un funcionario de la administración, para garantizar la legitimidad e integridad de su distribución. En Venezuela se están llevando a cabo conversaciones para permitir la libre circulación del dólar en la economía, según afirmó un líder empresarial.

Rodríguez, como vicepresidente, apoyó la idea internamente, añadió la fuente; otros en el régimen argumentaron que "significaría ponernos en manos de Estados Unidos". Una persona familiarizada con el círculo íntimo de Rodríguez dijo que su control del poder sigue dependiendo de varios factores. Uno de los mayores factores inciertos es Diosdado Cabello, el funcionario que amenazó con 100 años de guerra. El poderoso ministro del Interior dirige las temidas agencias de inteligencia del país, la policía y los colectivos, las milicias armadas, motorizadas y defensoras del chavismo que han aterrorizado a los venezolanos durante mucho tiempo.

En público, Rodríguez y Cabello han proyectado unidad, como cuando estuvieron juntos el miércoles ante periodistas invitados. Pero Cabello, a diferencia de Rodríguez, también ha sido acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo, y su presencia continua se considera un punto de fricción con Washington. “No es necesariamente que esté en contra (de mejorar las relaciones con Estados Unidos), sino que tiene miedo de ser el próximo”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver. El bloqueo estadounidense al petróleo venezolano provocó que el crudo llenara los buques cisterna y las instalaciones de almacenamiento, dejando poco espacio para más. El régimen ahora recurre a los comerciantes de petróleo autorizados por la administración Trump para que movilicen urgentemente el crudo no entregado. Si el exceso obliga al cierre de los yacimientos petrolíferos, será costoso reactivarlos.

La nueva configuración podría ser una bendición para un sector que ha luchado bajo las sanciones estadounidenses y el bloqueo de Trump. El cumplimiento del régimen “muestra lo drástico que sería el efecto del bloqueo para ellos”, afirmó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía de la Universidad Rice. “Aunque algunos petroleros lograron escapar del bloqueo, eran plenamente conscientes de que si Estados Unidos lo aplicaba, tendrían que recortar la producción. Esto implicaría una caída drástica de las exportaciones, seguida de una disminución de la producción”.

“Están evitando cierto tipo de colapso de la economía a cambio de algo que es incierto”, dijo, pero que tiene ventajas en que las ganancias de las ventas de petróleo ya no serán dinero negro que necesita ser lavado u ocultado. Las sanciones estadounidenses han impedido que empresas estadounidenses operen aquí sin licencias especiales. El régimen ahora quiere que la administración apruebe más licencias para impulsar la economía y demostrar que el cambio hacia Estados Unidos tiene sus recompensas. Parte de los ingresos petroleros podrían destinarse a financiar contratos gubernamentales con empresas estadounidenses para reconstruir la red eléctrica venezolana, afectada por apagones, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Funcionarios de Rodríguez también están considerando la inversión estadounidense en otros sectores, incluida la minería, indicaron. Algunos ejecutivos petroleros se han mostrado escépticos. Venezuela produce actualmente poco más de una cuarta parte del petróleo que producía en su apogeo en la década de 1990. Su infraestructura se encuentra en mal estado. Los analistas afirman que el sector necesita una inversión de unos US$100 mil millones a lo largo de una década para recuperar su producción anterior. Sin “cambios significativos” en el sistema legal de Venezuela, los “marcos comerciales” y las protecciones, dijo el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, a Trump la semana pasada, el país es “ininvertible”.

“No habrá recuperación petrolera en Venezuela sin el retorno al estado de derecho y la democracia”, dijo el economista Ricardo Haussman, quien fue ministro de Planificación del país y formó parte del directorio del banco central en la década de 1990. “Creo que se equivocan”, dijo Haussman, quien ahora estudia en la Escuela Kennedy de Harvard. “Creen que pueden impulsar un auge de inversiones en Venezuela antes de la normalización política. Esa es una idea mala y peligrosa”. A nivel interno, el régimen está discutiendo leyes que podrían reducir las restricciones a la inversión extranjera y ofrecer nuevos derechos y protecciones legales para alentar a las empresas estadounidenses reticentes.

No habrá recuperación petrolera en Venezuela sin el retorno al estado de derecho y la democracia.

Esto supone un cambio radical respecto de Chávez, quien, tras su reelección en el 2006, declaró a Estados Unidos “la mayor amenaza para nuestro planeta”. Maduro, quien tomó el control del régimen tras la muerte de Chávez en 2013, instó repetidamente a mejorar las relaciones. Sin embargo, tras proclamarse reelegido en tres elecciones consideradas fraudulentas (una revisión del Washington Post de las actas de las elecciones del 2024 mostró que es probable que el candidato de Machado haya obtenido más de dos tercios de los votos), el gobierno lo consideró demasiado tóxico.

La exdiputada chavista María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, afirmó que la nueva relación, y la posibilidad de que el gobierno intente imponerla en otras partes de Latinoamérica, es sorprendente y preocupante. "No sabemos si es por miedo o porque ya formaba parte de un plan", afirmó. Si hay algo que Chávez garantizó, dijo, “fue la gestión independiente y soberana de nuestros recursos… Se estaría revolviendo en su tumba”.

Juan Barreto, ex líder chavista que todavía se identifica como izquierdista, dijo que Venezuela está experimentando una transición después del colapso del modelo de Chávez bajo Maduro. “Eso no significa que vayamos a apoyar a Delcy ahora”, dijo. “Hay gente que ve las cosas en blanco y negro y no entiende que las transiciones son largas, difíciles y dolorosas”.