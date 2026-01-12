Cuántos presos políticos anunció que iba a liberar Venezuela tras presiones de EE. UU.

El 12 de enero, el Gobierno de Venezuela, tras presiones de EE. UU., anunció la liberación de 116 presos políticos, como parte de un proceso iniciado después de la captura de Nicolás Maduro.

Ese mismo día, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó mediante un comunicado sobre la excarcelación de los 116 detenidos.

Sin embargo, la ONG Foro Penal reportó solo 40 liberaciones. Esta cifra podría aumentar a 48 si se incluyen datos de otras organizaciones.

Ante el anuncio de excarcelaciones, que comenzó el 8 de enero, varios familiares de los reclusos han esperado en lugares como el Helicoide, en Caracas, y el Rodeo I.

Foro Penal informó en la madrugada que 15 presos de esa cárcel fueron excarcelados, aunque no salieron por la puerta principal. Según los familiares, fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas para completar su liberación.

“Lo que nos cuentan otros familiares es que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta les ponen perfume”, dijo a la AFP Daniela Camacho, cuyo esposo, José Daniel Mendoza, fue detenido hace dos años y medio.

🇪🇸 Kennedy Tejeda – Abogado del @ForoPenal y preso político en Venezuela



Kennedy Tejeda, abogado defensor de derechos humanos y miembro del Foro Penal, fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 mientras asistía legalmente a ciudadanos en un comando de la GNB en… pic.twitter.com/H2zBKgfn7T — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

Su padre, Manuel Mendoza, también se encontraba allí. Viaja seis horas desde el estado Yaracuy para ver a su hijo solo 20 minutos a la semana.

“Si ellos dieron el paso de ofrecer la liberación de todos los presos políticos, solo pedimos que cumplan su palabra. Ya son cuatro días a la intemperie, pasándola mal”, reclamó.

El domingo fue día de visita. Los familiares cumplieron el protocolo habitual: llevaron productos de higiene, ingresaron a la prisión encapuchados y vieron a su ser querido a través de un vidrio.

Lea también: Cayó Maduro: 3 escenarios posibles para Venezuela tras la intervención de Estados Unidos