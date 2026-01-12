Cuántos presos políticos anunció que iba a liberar Venezuela tras presiones de EE. UU.

Internacional

Cuántos presos políticos anunció que iba a liberar Venezuela tras presiones de EE. UU.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Venezuela anunció la liberación de varias personas, entre ellas, presos políticos.

y

|

time-clock

De la política a la prisión, la historia de decenas de venezolanos

Personas se manifiestan el 7 de noviembre del 2024 solicitando la libertad de sus familiares detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, frente al Palacio de Justicia, en Caracas. (Foto Prensa Libre: EFE)

El 12 de enero, el Gobierno de Venezuela, tras presiones de EE. UU., anunció la liberación de 116 presos políticos, como parte de un proceso iniciado después de la captura de Nicolás Maduro.

Ese mismo día, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó mediante un comunicado sobre la excarcelación de los 116 detenidos.

Sin embargo, la ONG Foro Penal reportó solo 40 liberaciones. Esta cifra podría aumentar a 48 si se incluyen datos de otras organizaciones.

Ante el anuncio de excarcelaciones, que comenzó el 8 de enero, varios familiares de los reclusos han esperado en lugares como el Helicoide, en Caracas, y el Rodeo I.

LECTURAS RELACIONADAS

Las camisetas de la captura de Maduro se convierten en moda entre los venezolanos

"Pagarás por las torturas": El venezolano que confrontó a Maduro en la audiencia de Nueva York

chevron-right
Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado addresses a press conference on December 11, 2025 at the Norwegian government's representative facilities in Oslo. Machado arrived in the Norwegian capital hours after the Venezuelan opposition leader's award was collected on her behalf by her daughter. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

María Corina Machado respalda protestas y afirma que “muy pronto” Irán y Venezuela serán libres, tras confirmar reunión con Trump

chevron-right

Foro Penal informó en la madrugada que 15 presos de esa cárcel fueron excarcelados, aunque no salieron por la puerta principal. Según los familiares, fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas para completar su liberación.

“Lo que nos cuentan otros familiares es que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta les ponen perfume”, dijo a la AFP Daniela Camacho, cuyo esposo, José Daniel Mendoza, fue detenido hace dos años y medio.

Su padre, Manuel Mendoza, también se encontraba allí. Viaja seis horas desde el estado Yaracuy para ver a su hijo solo 20 minutos a la semana.

“Si ellos dieron el paso de ofrecer la liberación de todos los presos políticos, solo pedimos que cumplan su palabra. Ya son cuatro días a la intemperie, pasándola mal”, reclamó.

El domingo fue día de visita. Los familiares cumplieron el protocolo habitual: llevaron productos de higiene, ingresaron a la prisión encapuchados y vieron a su ser querido a través de un vidrio.

Lea también: Cayó Maduro: 3 escenarios posibles para Venezuela tras la intervención de Estados Unidos

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump  Liberación Nicolás Maduro Prisioneros Tendencias mundiales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS