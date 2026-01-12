Internacional
Cuántos presos políticos anunció que iba a liberar Venezuela tras presiones de EE. UU.
Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Venezuela anunció la liberación de varias personas, entre ellas, presos políticos.
Personas se manifiestan el 7 de noviembre del 2024 solicitando la libertad de sus familiares detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, frente al Palacio de Justicia, en Caracas. (Foto Prensa Libre: EFE)
El 12 de enero, el Gobierno de Venezuela, tras presiones de EE. UU., anunció la liberación de 116 presos políticos, como parte de un proceso iniciado después de la captura de Nicolás Maduro.
Ese mismo día, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó mediante un comunicado sobre la excarcelación de los 116 detenidos.
Sin embargo, la ONG Foro Penal reportó solo 40 liberaciones. Esta cifra podría aumentar a 48 si se incluyen datos de otras organizaciones.
Ante el anuncio de excarcelaciones, que comenzó el 8 de enero, varios familiares de los reclusos han esperado en lugares como el Helicoide, en Caracas, y el Rodeo I.
Foro Penal informó en la madrugada que 15 presos de esa cárcel fueron excarcelados, aunque no salieron por la puerta principal. Según los familiares, fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas para completar su liberación.
“Lo que nos cuentan otros familiares es que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta les ponen perfume”, dijo a la AFP Daniela Camacho, cuyo esposo, José Daniel Mendoza, fue detenido hace dos años y medio.
Su padre, Manuel Mendoza, también se encontraba allí. Viaja seis horas desde el estado Yaracuy para ver a su hijo solo 20 minutos a la semana.
“Si ellos dieron el paso de ofrecer la liberación de todos los presos políticos, solo pedimos que cumplan su palabra. Ya son cuatro días a la intemperie, pasándola mal”, reclamó.
El domingo fue día de visita. Los familiares cumplieron el protocolo habitual: llevaron productos de higiene, ingresaron a la prisión encapuchados y vieron a su ser querido a través de un vidrio.
