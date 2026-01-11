María Corina Machado respalda protestas y afirma que “muy pronto” Irán y Venezuela serán libres, tras confirmar reunión con Trump

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó este domingo, 11 de enero, su “profundo respeto al valiente pueblo de Irán” que, según dijo, sigue protestando “a pesar de la brutal represión” de las autoridades de ese país.

En su mensaje publicado en la red social X, Machado subrayó que los manifestantes iraníes rechazan “el hambre y la opresión” impuestos por un régimen que, en su opinión, se ha infiltrado en América Latina asociado con gobiernos como el chavismo venezolano.

La líder opositora venezolano destacó que las protestas en Irán, que comenzaron a fines de diciembre pasado, cuentan con movilizaciones en más de 100 ciudades pese a las restricciones en internet y la represión estatal.

Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan.



Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 11, 2026

Venezolanos e iraníes frente a regímenes autoritarios

Machado vinculó la situación en Irán con la coyuntura de Venezuela, al afirmar que ambos pueblos “se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia”.

La dirigente también hizo referencia a que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta la justicia tras su captura en Caracas por fuerzas de Estados Unidos, lo que, en su interpretación, marca un punto de inflexión para su país.

Con un llamado a la solidaridad hacia las “familias de los héroes fallecidos” en las protestas, Machado concluyó su mensaje con un tono de esperanza: “Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”.

Trump confirma reunión con Machado

Tras la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, el 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump marcó públicamente distancia con María Corina Machado, al poner en duda su capacidad para gobernar Venezuela. Ese día, el mandatario afirmó que la líder opositora no contaba con “el apoyo ni el respeto” necesarios dentro del país y negó haber mantenido contacto con ella desde la detención de Maduro, al considerar “muy difícil” que asumiera el liderazgo de la transición.

Sin embargo, el 8 de enero Trump dio un giro al anunciar que recibirá a Machado en Washington, un gesto que reavivó el debate sobre su papel político, en medio de versiones de la prensa estadounidense que apuntan a un distanciamiento previo, incluso tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana y las dudas expresadas por el propio mandatario sobre ese galardón.