¿María Corina Machado volverá a Venezuela?: Que dijo la ganadora del Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, habló sobre sus planes a futuro y si volverá a Venezuela.

Nobel a María Corina Machado: prueba política para el chavismo y la oposición venezolana

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 de la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, saludando a simpatizantes en Oslo (Noruega). (Foto Prensa Libre: EFE)

La excandidata venezolana, María Corina Machado, y ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo recientemente que no tiene previsto viajar a España y que se centrará en planificar su regreso a Venezuela.

"No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela", afirmaron numerosas fuentes.

Además, señalaron que la excandidata no tiene previsto realizar una gira por otros países europeos.

Miembros del partido de Machado en España aseguran que ella no descarta pasar por algunas partes de ese país antes de volver a Venezuela.

Sin embargo, allegados a Machado indican que el retorno a su país natal podría implicar bastantes riesgos.

"Los movimientos que ella haga se anunciarán en su momento, y obviamente son de bastante reserva y discreción por lo que representa su figura", afirmaron allegados de Machado en España.

La excandidata venezolana llegó a Oslo el pasado 11 de diciembre y afirmó que era su deber llegar a la capital europea, aun cuando arribó horas después de la ceremonia de premiación.

La propia Machado indicó que su vuelta a Venezuela "será lo más pronto posible", sin precisar fechas ni detalles sobre cómo se llevará a cabo.

"Esto será cuando se den las condiciones propicias", afirmó Machado.

La opositora venezolana reveló que aprovechará para pasar "algunas horas" con sus amigos y su familia, visitar al médico y sostener "algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver".

Lea también: Machado agradece desde Oslo el apoyo de EE.UU. y pide la ayuda del mundo contra Maduro, tras recibir el premio Nobel de la Paz

