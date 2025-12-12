¿María Corina Machado volverá a Venezuela?: Que dijo la ganadora del Premio Nobel de la Paz

La excandidata venezolana, María Corina Machado, y ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo recientemente que no tiene previsto viajar a España y que se centrará en planificar su regreso a Venezuela.

"No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela", afirmaron numerosas fuentes.

Además, señalaron que la excandidata no tiene previsto realizar una gira por otros países europeos.

Miembros del partido de Machado en España aseguran que ella no descarta pasar por algunas partes de ese país antes de volver a Venezuela.

Sin embargo, allegados a Machado indican que el retorno a su país natal podría implicar bastantes riesgos.

This year's peace laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. She was awarded the Nobel Peace Prize for her work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



However she managed to make the difficult and dangerous trip from Venezuela to Norway,… pic.twitter.com/p3y6UkcwZA — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 12, 2025

"Los movimientos que ella haga se anunciarán en su momento, y obviamente son de bastante reserva y discreción por lo que representa su figura", afirmaron allegados de Machado en España.

La excandidata venezolana llegó a Oslo el pasado 11 de diciembre y afirmó que era su deber llegar a la capital europea, aun cuando arribó horas después de la ceremonia de premiación.

María Corina Machado habló en exclusiva con la BBC tras reaparecer en Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz. Conversó sobre su regreso a Venezuela y los riesgos que está dispuesta a asumir si vuelve. Mira aquí la entrevista completa. 👉https://t.co/aKl2GxIk7Y pic.twitter.com/XqCMfezbvb — BBC News Mundo (@bbcmundo) December 11, 2025

La propia Machado indicó que su vuelta a Venezuela "será lo más pronto posible", sin precisar fechas ni detalles sobre cómo se llevará a cabo.

"Esto será cuando se den las condiciones propicias", afirmó Machado.

La opositora venezolana reveló que aprovechará para pasar "algunas horas" con sus amigos y su familia, visitar al médico y sostener "algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver".

