EE. UU. bajará al 15% los aranceles a productos taiwaneses tras nuevo acuerdo

Estados Unidos reducirá al 15% los tributos a productos taiwaneses, en el marco de un histórico acuerdo que también contempla millonarias inversiones en tecnología.

FOTODELDÍA TAIPÉI (Taiwán), 07/08/2025.- Vista de contenedores en el puerto de la ciudad de Keelung, Taiwán. El 6 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la intención de Estados Unidos de imponer un arancel de aproximadamente el 100 % a las importaciones de chips semiconductores, con exenciones para las empresas que están construyendo o se han comprometido a construir plantas de fabricación en Estados Unidos. EFE/ Ritchie B. Tongo

Taiwán y Estados Unidos formalizan un pacto que rebaja aranceles y potencia la inversión tecnológica. (Foto: Prensa Libre, EFE/ Ritchie B. Tongo).

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este jueves un convenio con Taiwán que establece la disminución de los aranceles que afectan a sus exportaciones, especialmente en el sector tecnológico, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y fomentar el crecimiento conjunto.

Hasta ahora, los productos taiwaneses estaban gravados con un tributo del 20%. Con el nuevo acuerdo, esa carga bajará al 15%. El mismo porcentaje se aplicará a bienes sectoriales como autopartes, madera y productos derivados de la madera.

Además de la rebaja de impuestos, empresas taiwanesas del sector de semiconductores y tecnología se comprometieron a realizar nuevas inversiones directas por al menos US$250 mil millones. Estas se enfocarán en ampliar su capacidad productiva en semiconductores avanzados e inteligencia artificial en suelo estadounidense.

Taiwán también ofrecerá garantías de crédito equivalentes a esa misma suma —US$250 mil millones— para respaldar otras inversiones privadas de su país.

Postura de EE. UU.: reducir el déficit y alentar la industria

El acuerdo responde a la necesidad de Washington de contrarrestar lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de sus socios y corregir su déficit comercial. La administración estadounidense busca con este pacto fortalecer su sector tecnológico con inversión extranjera directa, sin depender totalmente de sus propios recursos públicos.

Taiwán busca asegurar su principal exportación

Desde el inicio de las negociaciones, el gobierno de Lai Ching-te expresó su intención de proteger las exportaciones de semiconductores ante los aranceles vigentes. Además, reforzó su compromiso de aumentar el gasto en defensa y alentar las inversiones taiwanesas en Estados Unidos como muestra de cooperación geoestratégica.

El Departamento de Comercio precisó que las empresas taiwanesas que construyan nuevas plantas de chips en territorio estadounidense recibirán un trato más favorable respecto de futuros tributos sobre semiconductores.

Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Aranceles Donald Trump Economía Estados Unidos Taiwán 
