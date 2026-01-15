EE. UU. bajará al 15% los aranceles a productos taiwaneses tras nuevo acuerdo

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este jueves un convenio con Taiwán que establece la disminución de los aranceles que afectan a sus exportaciones, especialmente en el sector tecnológico, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y fomentar el crecimiento conjunto.

Hasta ahora, los productos taiwaneses estaban gravados con un tributo del 20%. Con el nuevo acuerdo, esa carga bajará al 15%. El mismo porcentaje se aplicará a bienes sectoriales como autopartes, madera y productos derivados de la madera.

Además de la rebaja de impuestos, empresas taiwanesas del sector de semiconductores y tecnología se comprometieron a realizar nuevas inversiones directas por al menos US$250 mil millones. Estas se enfocarán en ampliar su capacidad productiva en semiconductores avanzados e inteligencia artificial en suelo estadounidense.

Taiwán también ofrecerá garantías de crédito equivalentes a esa misma suma —US$250 mil millones— para respaldar otras inversiones privadas de su país.

Postura de EE. UU.: reducir el déficit y alentar la industria

El acuerdo responde a la necesidad de Washington de contrarrestar lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de sus socios y corregir su déficit comercial. La administración estadounidense busca con este pacto fortalecer su sector tecnológico con inversión extranjera directa, sin depender totalmente de sus propios recursos públicos.

Taiwán busca asegurar su principal exportación

Desde el inicio de las negociaciones, el gobierno de Lai Ching-te expresó su intención de proteger las exportaciones de semiconductores ante los aranceles vigentes. Además, reforzó su compromiso de aumentar el gasto en defensa y alentar las inversiones taiwanesas en Estados Unidos como muestra de cooperación geoestratégica.

El Departamento de Comercio precisó que las empresas taiwanesas que construyan nuevas plantas de chips en territorio estadounidense recibirán un trato más favorable respecto de futuros tributos sobre semiconductores.

