Alerta aérea de EE. UU.: qué significa la advertencia por “actividad militar” sobre México y Centroamérica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés) advirtió este 16 de enero sobre una situación de seguridad en el espacio aéreo sobre México, Centroamérica y partes de América del Sur, debido a “actividades militares” no especificadas que podrían representar riesgos para las aeronaves civiles.

La agencia emitió un Notice to Air Missions (NOTAM) que estará vigente por 60 días, a partir del 16 de enero, y aplica a todas las aeronaves estadounidenses, tanto comerciales como privadas, que vuelen en la Región de Información de Vuelo de Centroamérica (MHTG), especialmente sobre el océano Pacífico.

La advertencia también alerta de posible interferencia en los sistemas de navegación por satélite (GNSS).

“Existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, el despegue y el aterrizaje”, señala el documento oficial.

Efectos en señales de GPS y vuelos sin transpondedor

Según la FAA, los pilotos deben extremar precauciones, ya que se ha reportado la presencia de aeronaves militares operando en altitudes no habituales y, en algunos casos, sin transpondedores activos. Esto aumenta el riesgo de incidentes durante vuelos comerciales o de aviación general.

En la advertencia también se insta a reportar cualquier incidente de seguridad al Centro de Operaciones de la FAA, con sede en Washington.

Trump y su ofensiva militar “contra los carteles”

La advertencia aérea surge en el contexto de declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien el 8 de enero anunció que “empezarían los ataques terrestres” contra estructuras del narcotráfico en la región. La ofensiva, según Trump, sigue a una serie de ataques marítimos lanzados desde septiembre de 2025 en el Caribe y el Pacífico, que, afirmó, habrían dejado al menos 107 muertos y reducido a cero el tráfico por lanchas.

“Los carteles están controlando México”, declaró Trump en una entrevista reciente. Según el mandatario, el objetivo es golpear ahora "en tierra", una frase que ha generado inquietud diplomática.

Respuesta de gobiernos y tensiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su disposición a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, pero también reafirmó la soberanía territorial del país. Ambos gobiernos sostendrán una reunión bilateral de seguridad el 23 de enero, según confirmó el Departamento de Estado.

Líderes de otros países, como el presidente colombiano Gustavo Petro, han mostrado señales de diálogo tras la presión diplomática de Washington. En 2025, Petro y Trump sostuvieron desencuentros, pero recientemente el mandatario colombiano propuso incluso operaciones aéreas conjuntas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo considerado "narcoterrorista" por EE. UU.

La Casa Blanca notificó al Congreso estadounidense que se considera en “conflicto armado” con los carteles de la droga. Sin embargo, esta postura ha generado divisiones: el Congreso no logró limitar esta semana los “poderes de guerra” del presidente, debido a la oposición republicana en el Senado.

El documento oficial de la FAA reitera que los riesgos afectan todos los niveles de vuelo y recomienda a las aerolíneas y operadores privados consultar fuentes oficiales antes de trazar rutas sobre las zonas afectadas. También remite a un informe más detallado disponible en el sitio web de la agencia.