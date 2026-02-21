Irán lanza misil naval en el estratégico estrecho de Ormuz, en plena tensión con EE. UU.

Irán lanza misil naval en el estratégico estrecho de Ormuz, en plena tensión con EE. UU.

Irán prueba el misil Sayyad-3G en ejercicios militares mientras EE. UU. refuerza su presencia naval en Medio Oriente.

(COMBO) This combination of pictures created on February 20, 2026 shows US President Donald Trump (L) gesturing during a bilateral meeting on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit in Kuala Lumpur on October 26, 2025; and a handout picture provided by the office of Irans Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei shows him waving during a ceremony in Tehran on August 24, 2025. US President Donald Trump said on February 19 that Iran must make a "meaningful deal" in negotiations with Washington in the next 10 days or else "bad things happen", as he deployed warships, fighter jets and other military hardware to the region. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / various sources / AFP) / XGTY / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Trump exige acuerdo; Jameneí responde con firmeza. Archivo. Trump, en cumbre de la ASEAN en octubre de 2025, y Jameneí, durante acto en Teherán en agosto del mismo año. (Foto: Prensa Libre, AFP).

En medio del aumento de tensiones con Estados Unidos, Irán probó un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance, llamado Sayyad-3G, durante maniobras militares en el estrecho de Ormuz, según informaron medios oficiales iraníes.

De acuerdo con la agencia Mehr, el misil Sayyad-3G fue lanzado desde el buque de guerra Shahid Sayyad Shirazi durante los ejercicios denominados Control Inteligente del Estrecho de Ormuz, organizados por la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní el lunes y martes pasados.

Las autoridades iraníes señalaron que el proyectil cuenta con un alcance de hasta 150 kilómetros, lo que le permite crear un “perímetro defensivo” aéreo alrededor del buque. Además, el sistema es capaz de interceptar cazas, drones de gran altitud, aviones de patrulla marítima, aeronaves de apoyo y ciertos misiles de crucero.

Los medios iraníes destacaron que el sistema de lanzamiento utiliza VLS (lanzadores verticales), lo cual permite una cobertura de 360 grados, sin necesidad de reorientar el armamento. También reduce el tiempo de reacción y facilita disparos consecutivos ante ataques múltiples.

EE. UU. advierte sobre posibles ataques

La prueba del nuevo misil se conoció poco después de que Donald Trump, presidente de EE. UU., advirtiera que evalúa ataques limitados contra Irán para presionarlo a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, que incluya restricciones a su desarrollo de misiles balísticos, exigencia que Teherán rechaza.

Trump mencionó un plazo de 10 a 15 días para la firma del pacto, tras dos rondas de negociaciones indirectas bajo mediación de Omán, realizadas en Mascate y Ginebra, el 6 y 17 de febrero.

Acuerdo en discusión

Durante la ronda más reciente en Ginebra, Irán anunció un consenso sobre principios rectores del acuerdo. En contraste, Washington admitió avances, pero sostuvo que Irán aún no acepta las “líneas rojas” marcadas por Trump.

Anoche, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, indicó a la cadena MSNBC que en dos o tres días se presentará un borrador del posible acuerdo. Sin embargo, advirtió que, si EE. UU. recurre al “lenguaje de la fuerza”, Irán “responderá de la misma manera”.

Escalada militar en la región

Medios como CNN y The New York Times informaron que el ejército estadounidense está preparado para atacar Irán, a la espera de la autorización presidencial. Actualmente, EE. UU. ejecuta su mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de 2003 en Irak.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate ya están en la región, mientras un segundo grupo encabezado por el USS Gerald R. Ford se dirige al área. EE. UU. bombardeó en junio pasado tres de las principales instalaciones nucleares iraníes, en el contexto de la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

