Lo que exigen los demócratas a cambio de financiar ICE

El líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (D-Nueva York), y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-Nueva York), expusieron sus demandas el miércoles pasado en una carta a los republicanos, entre ellas prohibir a los agentes de inmigración usar máscaras faciales e ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial. Los republicanos criticaron inmediatamente las propuestas demócratas, calificándolas de excesivas. La senadora Katie Boyd Britt (republicana por Alabama), quien representa a los republicanos del Senado en las negociaciones con los demócratas, las describió como "una ridícula lista navideña de exigencias".

Los demócratas han amenazado con bloquear la financiación del DHS cuando expire el 13 de febrero, lo que les da a ambas partes apenas una semana para llegar a un acuerdo y evitar el cierre del departamento. El mayor impacto de un cierre recaería sobre agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), ya que el año pasado los republicanos destinaron al DHS decenas de miles de millones de dólares en fondos adicionales para la seguridad fronteriza y el control de la inmigración.

Schumer pidió al presidente Donald Trump, quien dijo que la administración podría "utilizar un toque un poco más suave" después de que agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, que presione a los republicanos para llegar a un acuerdo. “El presidente Trump sabe que las cosas tienen que cambiar”, dijo Schumer en el pleno del Senado. “Debería apoyar a los republicanos en el Congreso para que colaboren con los demócratas y logren resultados”. Algunos republicanos desestimaron la mayoría de las demandas de los demócratas considerándolas imposibles, pero otros dijeron que veían espacio para llegar a acuerdos sobre algunas de ellas si los demócratas estaban dispuestos a negociar.

“Hay margen de negociación”, declaró el jueves a la prensa el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur). “Creo que se podrían lograr algunas cosas. Pero es necesario contar con gente en la mesa para hacerlo, y por ahora solo hay un lado de la mesa lleno”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, coincidió con Thune y declaró a la prensa el jueves que la administración estaba dispuesta a discutir algunas de las demandas de los demócratas. "Otras no parecen tener fundamentos de sentido común y son inviables para esta administración", afirmó.

Los republicanos también tienen sus propias demandas, como tomar medidas para prevenir el acoso a los agentes federales de inmigración y obligar a las fuerzas del orden locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración. Schumer ha criticado esta última petición como "poco seria". Algunos demócratas han dicho que están dispuestos a negociar, pero otros han dicho que se opondrían a cualquier proyecto de ley de financiación que no incluya todas sus demandas.

“Para mí, estas exigencias son límites innegociables”, dijo el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) sobre las propuestas de su partido. “Y la razón es, sencillamente, que el riesgo es tan grande que perderemos… libertades y protecciones cruciales ante la extralimitación del gobierno”. Esto es lo que exigen los demócratas:

Normas más estrictas sobre las órdenes de arresto

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha informado a sus agentes que pueden ingresar a domicilios para realizar arrestos sin orden judicial, lo que ha indignado a los demócratas, quienes afirman que tales arrestos son inconstitucionales. Los demócratas buscan prohibir que los agentes federales de inmigración ingresen a propiedades privadas sin una orden judicial. También exigen que los agentes verifiquen que las personas no sean ciudadanas estadounidenses antes de detenerlas. Las encuestas muestran que la idea es popular. El 69% de los estadounidenses apoya exigir a los agentes obtener órdenes judiciales para entrar en los hogares, mientras que el 19% se opone, según una encuesta de The Economist/YouGov realizada tras la muerte de Alex Pretti el mes pasado en Mineapolis por agentes federales de inmigración.

Una encuesta del Pew Research Center realizada a finales del mes pasado reveló que el 61% de los estadounidenses consideró inaceptable que los agentes usaran mascarillas que ocultaran su identidad mientras trabajaban, mientras que el 38% lo consideró aceptable. Pero algunos republicanos se han mostrado reacios, argumentando que la propuesta añadiría una burocracia innecesaria. Argumentan que los agentes pueden recurrir a órdenes administrativas, que suelen ser firmadas por agentes de inmigración.

“Nunca vamos a aceptar la adición de una nueva capa de órdenes judiciales, porque es inaplicable”, declaró a la prensa el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana). “No se puede hacer, no se debe hacer y no es necesario”.

Prohibir a los agentes usar máscaras y uniformes de estilo militar

Los demócratas también quieren prohibir que los agentes federales de inmigración usen mascarillas. La idea es más controvertida que exigir órdenes judiciales para entrar en los hogares, pero goza de una amplia popularidad: el 55% de los estadounidenses está a favor y el 33% se opone, según la encuesta de The Economist/YouGov. Los republicanos se oponen en gran medida, argumentando que los agentes deben usar máscaras para evitar que los activistas divulguen sus datos personales o sus identidades para provocar el acoso en línea.

"Hasta que no haya algún entendimiento de que los gobiernos locales pueden trabajar con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal de una manera que no permita que sean víctimas de doxing, creo que va a ser muy difícil conseguir algo así", dijo Thune a los periodistas. Los demócratas también quieren que el DHS garantice que los agentes no usen equipo de estilo paramilitar estandarizando sus uniformes y equipos "para alinearlos con la aplicación de la ley civil", según la carta.

Exigir a los agentes que lleven identificación y cámaras corporales

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, anunció que los agentes empezarán a usar cámaras corporales de inmediato en Minesota, con planes de hacer lo mismo en todo el país. Sin embargo, los demócratas quieren una legislación que obligue a los agentes a usar cámaras, junto con una identificación que incluya su agencia, número de identificación y apellido. La idea es abrumadoramente popular: el 84% de los estadounidenses está a favor de exigir a los agentes federales de inmigración que usen cámaras corporales y el 8% se opone, según la encuesta de The Economist/YouGov.

Los republicanos señalan que el proyecto de ley de financiación del DHS, aprobado por la Cámara de Representantes el mes pasado, incluía US$20 millones para cámaras corporales. Los demócratas del Senado decidieron oponerse al proyecto de ley tras el asesinato de Pretti, mientras presionaban por cambios más amplios en la agencia. Los demócratas quieren prohibir que los agentes operen cerca de centros médicos, escuelas, guarderías, iglesias, centros de votación y tribunales, entre otros lugares. También quieren impedir que los agentes "realicen detenciones, interrogatorios y registros basándose en la presencia de una persona en determinados lugares, su trabajo, su idioma y acento, o su raza y etnia", según la carta.

Coordinar las investigaciones

Los demócratas buscan disposiciones para garantizar que los estados y las jurisdicciones locales puedan investigar y enjuiciar posibles delitos cometidos por agentes y el uso excesivo de la fuerza. También quieren exigir que los estados y las localidades consientan en operaciones a gran escala fuera del control migratorio selectivo. La demanda surge después de que el vicepresidente J.D. Vance dijera inicialmente que el agente que disparó y mató a Renée Good el mes pasado en Minneapolis estaba "protegido por inmunidad absoluta". Vance añadió posteriormente que los agentes que violen la ley enfrentarían medidas disciplinarias.

Nuevas reglas sobre el uso de la fuerza y ​​la detención

Los demócratas están presionando para obligar al DHS a adoptar “una política de uso razonable de la fuerza, ampliar la capacitación y exigir la certificación” de sus agentes. El senador Eric Schmitt (republicano por Misuri), quien se opone a la mayoría de las demandas de los demócratas, expresó su apoyo a mejorar la capacitación. (El proyecto de ley bipartidista que la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado ordenó al DHS desarrollar capacitación para la desescalada de conflictos para los agentes del ICE).

“Probablemente haya consenso en ese aspecto”, dijo Schmitt. “Las demás propuestas de los demócratas buscan impedir que ICE haga su trabajo”. Los demócratas también quieren que los agentes involucrados en incidentes sean retirados del campo mientras están bajo investigación, así como nuevas reglas para los edificios donde las personas están detenidas que les permitirían acceso inmediato a abogados.

Despedir a Noem y retirar a los agentes de Minnesota

Los demócratas no exigieron que Trump despidiera a Noem —quien ha sido criticada tanto por demócratas como por republicanos— ni que pusiera fin al aumento de agentes en Minnesota. Sin embargo, escribieron que ambas medidas demostrarían buena fe. El senador Chris Murphy (Connecticut), el demócrata de mayor rango en el subcomité de asignaciones de seguridad nacional del Senado, dijo que deshacerse de Noem no es una prioridad tan alta como las principales demandas de los demócratas. "Me preocupa que cambiar el nombre en la puerta no resuelva necesariamente el problema", dijo Murphy a los periodistas.