El mundo se horroriza ante la fuerza “paramilitar” de Trump

En Estados Unidos, la reacción contra la campaña antiinmigratoria de su presidente, Donald Trump, está en pleno auge. Un importante paquete de financiación en el Senado no logró aprobarse en una votación de procedimiento el jueves último, en medio de los intentos de los demócratas por frenar el despliegue de las fuerzas federales de inmigración por parte de Trump en las calles de las ciudades de aquel país. Los asesinatos por separado de dos estadounidenses que monitoreaban las actividades de agentes federales en Mineápolis este mes desataron una ola de indignación que ha obligado a la Casa Blanca a, al menos, considerar recalibrar su campaña de deportaciones masivas.



Fuera de Estados Unidos, la supuesta devastación causada por los agentes federales también ha dejado huella. Esta semana, Giuseppe Sala, alcalde de Milán, se pronunció en contra de la prevista llegada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de un despliegue rutinario de personal estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. "Estoy seguro de que los milaneses no están contentos con tener este tipo de milicia aquí, que mata gente en Estados Unidos, entrando en casas sin permiso", dijo Sala a mis colegas, refiriéndose a los recientes acontecimientos en Mineápolis. Respecto del Gobierno italiano, preguntó: "¿Es posible que le digan 'no' una vez al Sr. Trump? ¡Una vez! Sencillamente".



El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador presentó una protesta formal ante Estados Unidos tras el intento de un agente del ICE de ingresar en el consulado ecuatoriano en Mineápolis sin permiso, lo que constituye una violación de los principios de soberanía reconocidos a las misiones y embajadas extranjeras por la Convención de Viena. La condena fue notoria, dados los estrechos vínculos entre el presidente derechista de Ecuador, Daniel Noboa, y la Casa Blanca de Trump. Mientras tanto, en Alemania, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una alerta de viaje contra la entrada a ciertas zonas de Estados Unidos. “En Mineápolis y otras ciudades, las manifestaciones a veces derivan en enfrentamientos violentos con las autoridades de migración y seguridad”, indica la alerta, y recomienda a los alemanes “estar alerta y mantenerse alejados de las multitudes donde pueda haber violencia”.

En Francia, las autoridades presionan a la tecnológica francesa Capgemini para que publique información sobre los tratos de su filial estadounidense con el ICE, en medio de la indignación pública. “Insto a Capgemini a que esclarezca, con la máxima transparencia, sus actividades, esta política y, sin duda, a que cuestione la naturaleza de estas actividades”, declaró el ministro de Finanzas, Roland Lescure, en el Parlamento francés el martes último por la noche. El ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional han recibido considerables aumentos de fondos por parte de la administración Trump.

El presupuesto actual del ICE, por sí solo, supera el gasto militar anual de la mayoría de los ejércitos europeos. En las amplias campañas de reclutamiento del ICE y su derroche de gastos en una gama de tecnologías de vanguardia, los analistas prevén la expansión de una nueva fuerza "paramilitar" más alineada con el panorama político de Washington, con graves consecuencias para el Estado de derecho en Estados Unidos. “La actual administración ha transformado —el ICE— en una fuerza que ocupa las calles”, señaló un editorial del importante diario español El País. “Nadie sabe hasta qué punto podría escalar la tensión en un país con cientos de millones de armas de fuego en manos privadas que trascienden la ideología.

La seguridad pública no es una herramienta de marketing a disposición de Trump. En Mineápolis, se ha abierto un camino siniestro para la democracia estadounidense”. “Una amplia investigación demuestra que las formas más militarizadas de policía se asocian con mayores tasas de violencia policial y violaciones de derechos, sin reducir la delincuencia ni mejorar la seguridad de los agentes”, observó Erica De Bruin, politóloga que estudia las relaciones entre civiles y militares en todo el mundo. Destacó cómo “las fuerzas federales de inmigración en Estados Unidos se asemejan a los paramilitares informales de otros países: operan con una supervisión menos eficaz, reclutas menos competentes y una identidad partidista cada vez más arraigada”.

En su artículo de portada de esta semana sobre los excesos del ICE, The Economist señaló tres "señales de alerta" de que los estados están cediendo al "paramilitarismo": "Una es cuando los gobiernos empiezan a recurrir a la fuerza armada como primer recurso, en lugar de como último. Otra es cuando los mecanismos disciplinarios internos dejan de funcionar correctamente", señaló la publicación británica. "Una última señal de alerta es cuando las fuerzas que buscan a los malhechores tratan a los civiles locales 'como redes de apoyo del enemigo', quizás porque los políticos que polarizan los describen como tales".



Los funcionarios de Trump se resisten a las críticas sobre sus acciones y han calificado las descripciones que hacen legisladores y activistas demócratas del ICE como una "Gestapo" moderna, poniendo en peligro a los agentes federales estadounidenses. Pero, vistos desde lejos, los acontecimientos en Estados Unidos resultan familiares. "Tienen su propio Ministerio del Interior", me dijo un ejecutivo empresarial árabe durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la semana pasada. Se referían a los todopoderosos aparatos policiales que existen en otros países, especialmente en las autocracias donde los líderes autoritarios se apoyan en fuerzas de seguridad distintas del Ejército para consolidar el control y reprimir la disidencia. Durante las revueltas de la Primavera Árabe hace más de una década, por ejemplo, el infame Ministerio del Interior del dictador egipcio Hosni Mubarak fue el foco de la ira popular.



Los fundadores estadounidenses tenían poco interés en la creación de una autoridad similar en lo que inicialmente se concibió como una confederación flexible de antiguas colonias. Fueron los atentados del 11-S los que impulsaron la creación del Departamento de Seguridad Nacional y, posteriormente, del ICE, una de las fuerzas paramilitares más recientes que han surgido en una democracia occidental moderna. “El Departamento de Seguridad Nacional se ha convertido, en efecto, en una herramienta de un dictador, nuestro Ministerio del Interior”, escribió Steven Cash, ex funcionario de seguridad nacional con experiencia en la CIA y el DHS.

“Sus extensos elementos policiales se han transformado en una fuerza paramilitar: fuertemente armados, con escasas restricciones y cada vez más aislados de una supervisión significativa”, añadió. “La aplicación de la ley migratoria, en particular, se ha transformado de una función reguladora e investigativa a un aparato de seguridad nacional que opera en las comunidades estadounidenses con una postura que se asemeja mucho menos a la de las fuerzas del orden civiles y mucho más a la de los servicios de seguridad interna en el extranjero”.