Donald Trump está lidiando con un desastre migratorio que él mismo creó

Su enfoque sobre la inmigración se ha basado durante mucho tiempo en la denigración, la fanfarronería y las promesas extravagantes. Pero sus tácticas de mano dura y dos asesinatos en Minesota han generado una reacción pública previsible. ¿Qué le depara el futuro al presidente? El asesinato de Alex Pretti el sábado último, ocurrido apenas dos semanas después del asesinato a balazos de Renée Good, representa un momento crítico para la política migratoria de Trump. Las medidas provisionales que ha tomado para reducir la tensión podrían ofrecerle un respiro. Pero, ¿aprenderá de los errores que lo han llevado a esta situación?

La historia sugiere que no, porque requeriría un replanteamiento fundamental de su política migratoria. Trump no ha mostrado límites en el tema de la inmigración. Utilizó el tema para ganar las elecciones del 2016 y de nuevo las del 2024. Atacar a los inmigrantes, en particular a los que se encuentran en situación irregular, fue su fórmula secreta. Los problemas económicos impulsaron su regreso en el 2024, pero la frustración por la inmigración también fue un factor clave. La política migratoria del presidente Joe Biden —que permitió una enorme afluencia de inmigrantes indocumentados a través de una frontera sur porosa— proporcionó a Trump las condiciones que necesitaba durante la campaña para explotar el siempre volátil tema.

Durante la campaña, la vicepresidenta Kamala Harris no pudo encontrar la manera de reparar el daño político que había causado el presidente al que sirvió. La afluencia de inmigrantes indocumentados bajo el gobierno de Biden fue más que suficiente para que Trump aprovechara la situación. Pero para avivar el temor público, mintió sobre lo sucedido, afirmando, sin pruebas, por ejemplo, que otros países habían vaciado sus cárceles y enviado a reclusos a Estados Unidos. Cerrar la frontera y llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia fueron las dos primeras promesas del programa republicano para el 2024, incluso antes de la promesa de combatir la inflación.

Trump prometió librar al país de los inmigrantes indocumentados violentos, aquellos con antecedentes penales que, sin embargo, seguían aquí. Pero fue más allá. Sus agentes buscarían deportar a cualquiera que hubiera cruzado la frontera ilegalmente, sin importar si llevaba años o incluso décadas viviendo pacíficamente. Esa parte de la política fue inviable desde el principio; ahora ha sido la ruina de Trump. Su llamado a reforzar la frontera gozó de un fuerte apoyo público. Su llamado a la deportación de criminales violentos también contó con el apoyo del público. Pero, ¿cuántos estadounidenses anticiparon las tácticas que autorizaría para cumplir estas promesas: el asalto virtual de ciudades estadounidenses seleccionadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), armados y enmascarados? Trump no aprendió de otros presidentes.

. El presidente Barack Obama llevó a cabo importantes deportaciones, tantas que recibió críticas de activistas inmigrantes y de muchos sectores de la izquierda. Pero Obama no aterrorizó las ciudades con despliegues de fuerza descomunales autorizados por Trump. Hay maneras de hacer cumplir la ley y maneras de no hacerlo. Trump puede presumir de éxito en el endurecimiento de la frontera. Los cruces ilegales están en mínimos históricos. Pero su política de deportación es otra historia. Durante el último año, la aplicación de la ley por parte de Trump ha pasado de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales a arrestar a inmigrantes sin antecedentes penales. De prometer a librar al país de lo peor de lo peor, la administración simplemente ha buscado cumplir objetivos de deportación poco realistas.

Para cumplir con las cuotas establecidas por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, la aplicación de la ley se volvió aleatoria y, a menudo, violenta, deteniendo a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. Un editorial de The Wall Street Journal del lunes, citando al Instituto Cato, señaló que desde octubre, “el 73% de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales y solo el 5% tenía antecedentes penales por delitos violentos”. Se trata de un cambio drástico en comparación con lo que ocurría a principios del 2025. "La retórica de la administración Trump sobre la deportación de criminales no coincide con su actual política mucho más amplia de deportación masiva", afirma el editorial del Journal.

Los funcionarios encargados de supervisar las redadas y deportaciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos aprendieron la lección equivocada del presidente al que sirven. Trump nunca ha estado atado a la verdad, por lo que no sorprende que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, hablara sin fundamento, difamando a Pretti cuando la evidencia visual mostraba algo diferente. Gregory Bovino, el oficial de la Patrulla Fronteriza a cargo en Mineápolis, se vio obligado a admitir ante el tribunal que había mentido sobre un incidente con gas lacrimógeno ocurrido el otoño pasado en Chicago.

Afirmó haber lanzado una bomba de gas lacrimógeno después de que le lanzaran una piedra. De hecho, él lanzó la bomba primero, antes de que le lanzaran una piedra en respuesta. Ahora Bovino ha sido reemplazado por el zar fronterizo Tom Homan, quien, según se informa, tiene una relación, en el mejor de los casos, precaria con Noem. La tragedia en Mineápolis ocurre en un momento en que Trump ha cambiado de postura respecto a otras políticas. Se retractó de sus amenazas de usar la fuerza para tomar el control de Groenlandia. Afirmó tener un acuerdo viable, pero los detalles siguen siendo imprecisos. Denigró la contribución de los soldados del Reino Unido que sirven en Afganistán y, ante una feroz reacción, publicó una respuesta servil en redes sociales.

También intenta convencer a los estadounidenses escépticos de que su gestión económica está dando frutos. Trump prometió actuar con rapidez para reducir los precios, otra promesa que no ha cumplido. Pero la inmigración ahora es un desafío central. Incluso algunos legisladores republicanos se han asustado lo suficiente por el asesinato de Pretti como para comenzar a alzar la voz, pidiendo una desescalada y un cambio de estrategia. Estos llamados han sido tímidos; los legisladores republicanos aún dudan en criticar directamente al presidente. Pero es notable, dada la poca frecuencia con la que los funcionarios electos republicanos han roto con Trump. Una encuesta de The New York Times y la Universidad de Siena publicada la semana pasada mostró que el 61% de los estadounidenses afirmó que las tácticas empleadas por ICE habían ido demasiado lejos, incluyendo al 71% de los independientes —aunque solo al 19% de los republicanos—.

Casi 6 de cada 10 (58%) dijeron desaprobar la gestión de Trump en materia de inmigración, aunque el 50% afirmó aprobar la política general de deportación de inmigrantes que viven en el país sin documentos. Esa encuesta se realizó antes del asesinato de Pretti. Es probable que cualquier encuesta realizada esta semana muestre aún más insatisfacción con las tácticas del ICE y con el liderazgo del presidente. La influencia política de Trump le dice que tiene un problema entre manos. Pero desde hace tiempo cree que admitir errores o mostrar debilidad representa una estrategia perdedora. Es mejor aguantar y esperar que la crisis pase.

Quizás ese sea su enfoque ahora. En una semana cualquiera, la atención puede oscilar rápidamente entre una aparente crisis y otra. Habrá eventos que desvíen la atención de Minneapolis, y es probable que Homan logre reducir la presencia de ICE allí. Pero para Trump, el problema que ha sido el núcleo de su atractivo político lo está hundiendo.