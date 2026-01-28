Qué son las “Cuentas Trump” y cómo Visa permitirá depositar recompensas en ellas

Qué son las “Cuentas Trump” y cómo Visa permitirá depositar recompensas en ellas

Visa permitirá que las recompensas de tarjetas de crédito se depositen en las “Cuentas Trump”, un programa de ahorro para niños nacidos entre 2025 y 2028.

EE. UU. otorgará beneficios económicos a familias con niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2028.

Visa anunció este 28 de enero que trabajará para habilitar que sus tarjetas de crédito puedan depositar recompensas de crédito en las ‘Cuentas Trump‘, uniéndose al carrusel de cuentas bancarias que han mostrado respaldo a esta iniciativa del Gobierno de Estados Unidos.

“Visa trabajará con nuestros socios de instituciones financieras de EE.UU. para habilitar una nueva función que ofrecerá a los titulares de tarjetas la opción de dirigir las recompensas de las tarjetas de crédito a las cuentas Trump“, declaró la compañía en un comunicado en la red social X.

Las ‘Cuentas Trump‘, establecidas por la Ley ‘One Big Beautiful Bill‘ de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

“Es una forma sencilla para que las familias conviertan las recompensas obtenidas en las compras diarias en ahorros para el futuro de sus hijos”, añadió la compañía.

Según el programa, el Departamento del Tesoro depositará un aporte inicial de US$1 mil en cada cuenta.

Los empleadores podrán contribuir con hasta US$2 mil 500 anuales, dentro del límite de aportes individuales fijado en US$5 mil al año.

Un grupo de grandes empresas, entre ellas JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel, ya han expresado su apoyo a la iniciativa y ofrecido igualar la contribución federal de US1 mil para las cuentas de los hijos de sus empleados.

