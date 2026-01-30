Por qué causa expectativa el nuevo documental de Melania Trump financiado por Amazon

Donald y Melania Trump, presidente y primera dama de EE. UU., asistieron el 29 de enero al estreno de Melania, un documental financiado por Amazon que se enfoca en la antesala de la investidura del mandatario en el 2025.

El evento se llevó a cabo en Washington, donde la primera dama afirmó que los espectadores “verán mi vida en 20 días, en los que tuve que gestionar”.

Por su parte, Donald Trump, quien llegó de la mano de su esposa, dijo que la película “es muy buena, muy glamurosa”.

“Ella es muy influyente, alguien en quien puedo confiar”, afirmó Trump a los periodistas.

El documental tuvo su preestreno el jueves pasado en el Trump-Kennedy Center, y se prevé que llegue a las salas de cine este viernes 30 de enero, así como a la plataforma Prime Video.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también asistió. Dijo esperar que el documental permita a “los estadounidenses y al resto del mundo conocer más a la primera dama, tal como nosotros la conocemos personalmente”.

Las primeras imágenes del audiovisual, reveladas en diciembre, muestran a la exmodelo de 55 años que dice directamente a la cámara: “Aquí vamos de nuevo”, previo al segundo juramento de su esposo.

Según medios estadounidenses, Amazon habría invertido hasta US$40 millones en el proyecto, de los cuales un 70% iría a la propia Melania Trump. Una suma muy superior a la oferta de Disney, que habría propuesto US$14 millones.

La empresa de Jeff Bezos también destinaría cerca de US$35 millones a la promoción del documental, según el medio Puck.

