“Está jugando con fuego” la advertencia de Trump al alcalde de Minneapolis tras los incidentes del ICE

Donald Trump lanzó el pasado 28 de enero una advertencia al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en medio de la tensa situación que vive la ciudad debido a los incidentes vinculados con agentes del ICE, como el reciente fallecimiento del médico Alex Pretti.

El mandatario estadounidense afirmó recientemente en su plataforma Truth Social que Frey, al cuestionar sus políticas migratorias, está “jugando con fuego”.

Los comentarios de Trump surgieron luego de que Frey asegurara en redes sociales que “no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”.

“¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?”, escribió Trump.

LECTURAS RELACIONADAS

Ante estas declaraciones, el alcalde de Minneapolis respondió a la advertencia.

“El trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, afirmó Frey.

🚨JUST ANNOUNCED: Good Wednesday. President Trump warns Minneapolis Mayor Jacob Frey is 'playing with fire' as city refuses to enforce federal immigration laws. #wednesdaymotivation



"The most powerful thing we have we haven't used — the Insurrection Act." pic.twitter.com/3kNtX7hPRG — AJ Huber (@Huberton) January 28, 2026

Esa ciudad de unos 400 mil habitantes sigue conmocionada por la muerte a manos de agentes de inmigración (ICE) de Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, el 7 y el 24 de enero, respectivamente.

Recientemente, el ICE suspendió de sus funciones a los dos agentes que, el sábado, dispararon diez veces contra el enfermero Alex Pretti luego de haber sido inmovilizado en el suelo.

“Los dos agentes involucrados están suspendidos de sus funciones. Se trata de un protocolo estándar”, afirmó el miércoles un portavoz del ICE a la AFP.

Lea también: ¿Qué se sabe sobre Liam Conejo Ramos? El niño de 5 años que fue detenido por ICE en Minnesota