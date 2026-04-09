Meta lanza Muse Spark, una IA que llegará a WhatsApp, Instagram y Facebook

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Meta lanza Muse Spark, una IA que llegará a WhatsApp, Instagram y Facebook

Meta presentó Muse Spark, un nuevo modelo de inteligencia artificial que busca competir con Google y OpenAI y que se integrará en WhatsApp, Instagram y Facebook.

EFE

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El logotipo de la empresa estadounidense Meta. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

El logotipo de la empresa estadounidense Meta. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Meta —la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— presentó Muse Spark, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa, y que busca competir con rivales que dominan el mercado de esta tecnología, como Google y OpenAI.

Este es el primer anuncio que Meta hace tras una inversión de US$14,300 millones en la contratación de Alexandr Wang, de Scale AI, el año pasado.

Superintelligence Labs —la unidad de IA que dirige Wang— ha sido la encargada de este proyecto y, en un comunicado, afirma que Muse Spark es más rápido y capaz que sus predecesores.

El modelo ya impulsa el asistente Meta AI en su versión web y aplicación móvil, y llegará a WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger en las próximas semanas.

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El sistema es multimodal y, según la empresa, puede, por ejemplo, planificar un viaje mediante un agente de IA que redacta el itinerario, mientras otros agentes comparan destinos o buscan actividades infantiles en paralelo.

La IA también puede “ver” a través de la cámara. Meta puso como ejemplo el uso de sus gafas inteligentes (AI glasses), que con esta tecnología podrán identificar información nutricional en productos sin necesidad de consultar el envoltorio.

Meta destaca en su comunicado que lo que diferencia a esta IA es su conexión con las redes sociales de la empresa —Instagram, Facebook y Threads—, por lo que el agente podrá ofrecer recomendaciones de compra basadas en creadores de contenido y mostrar publicaciones locales cuando el usuario pregunte por lugares específicos.

“El modo de ‘Compras’ se nutre de la inspiración estilística y de la narrativa de marca que ya circulan por nuestras aplicaciones, presentando ideas provenientes de los creadores y las comunidades que los usuarios ya siguen”, señala la publicación del blog de Meta.

Muse Spark es un modelo de razonamiento multimodal nativo que admite el uso de herramientas, la visualización de la cadena de pensamiento y la orquestación de múltiples agentes. (Foto Prensa Libre: Meta)

Meta anotó que, aunque el despliegue comienza hoy en Estados Unidos, el acceso a la tecnología se abrirá de forma privada para socios selectos por medio de API, y que mantienen el objetivo de que futuras versiones sean de código abierto.

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