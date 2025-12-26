Trump y Zelenski discutirán en Florida un plan de alto el fuego con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tiene previsto reunirse el domingo en Florida con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia.

Trump está intensificando sus esfuerzos, que ya llevan meses, para negociar un acuerdo entre las partes en el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Decenas de miles de personas murieron, millones se vieron obligadas a huir de sus hogares y gran parte del este y el sur de Ucrania quedaron destruidos desde que Rusia invadió en febrero de 2022.

El plan más reciente es una propuesta de 20 puntos que congelaría la línea del frente, pero abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas tampón desmilitarizadas, según explicó Zelenski al revelar detalles del documento a principios de esta semana.

Es la declaración más clara del líder ucraniano sobre la posibilidad de concesiones territoriales, como parte de un plan más aceptable para Kiev que una propuesta inicial de 28 puntos presentada por Washington el mes pasado, que se ajustaba a muchas de las principales exigencias de Rusia.

Moscú criticó esta versión del plan y acusó a Kiev de querer "torpedear" las negociaciones.

La oficina de Zelenski indicó que está prevista una reunión con Trump el domingo en Florida, donde el mandatario estadounidense tiene una residencia.

"Él (Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe", dijo Trump al medio estadounidense digital Politico sobre las negociaciones.

"Así que veremos con qué llega", afirmó y agregó: "Creo que saldrá bien con él. Creo que irá bien con (el presidente ruso Vladimir) Putin".

"Radicalmente diferente"

Parte del plan incluye una serie de acuerdos bilaterales separados entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, reconstrucción y economía.

"Discutiremos estos documentos, las garantías de seguridad", afirmó Zelenski sobre el próximo encuentro en Florida.

"En cuanto a los temas sensibles, discutiremos el Donbás y la central nuclear de Zaporiyia, y sin duda abordaremos otros asuntos", añadió.

El nuevo texto es "radicalmente diferente" de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Sin una resolución adecuada de los problemas que están en el origen de esta crisis, será sencillamente imposible llegar a un acuerdo definitivo", indicó Riabkov. También acusó a Kiev de redoblar "sus esfuerzos para torpedearlo".

Zelenski dijo esta semana que todavía existen desacuerdos entre Kiev y Washington sobre Donbás y la central nuclear Zaporiyia.

Lea también: Trump justifica bombardeo al Estado Islámico en Nigeria en Navidad para “defender” a cristianos

Estados Unidos está presionando a Ucrania para que se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, principal exigencia territorial de Rusia.

También propuso un control conjunto estadounidense-ucraniano-ruso de la central de Zaporiyia, la mayor planta nuclear de Europa, que Rusia tomó durante la invasión.

Zelenski afirmó que solo podría ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba mediante un referéndum, y rechazó la participación rusa en la gestión de la central nuclear.

Espera respuesta

Ucrania sí parece haber obtenido algunas concesiones en el último plan, que, según Zelenski, eliminó el requisito de que Kiev renunciara legalmente a su aspiración de ingresar en la Otán, así como cláusulas anteriores que reconocían como rusos los territorios ocupados por Moscú desde 2014.

El Kremlin dijo el viernes que el asesor de política exterior Yuri Ushakov mantuvo una conversación telefónica con funcionarios estadounidenses para hablar de las negociaciones, aunque no dio más detalles ni indicó su postura sobre la nueva propuesta.

Hasta ahora, Moscú demostró poca disposición a abandonar sus duras exigencias, que incluyen que Ucrania se retire por completo de la región del Donbás y ponga fin a sus esfuerzos por unirse a la Otán.

También exige la prohibición del despliegue de fuerzas de paz occidentales en Ucrania y severas restricciones políticas y militares que Kiev considera equivalentes a una capitulación.

Lea también: Ingresan en prisión el suegro y el cuñado de un líder de “los Chapitos” en México

Zelenski señaló que los negociadores ucranianos no mantienen contacto directo con Moscú, y que Estados Unidos actúa como intermediario y espera la respuesta rusa a la última propuesta.

"Creo que conoceremos su respuesta oficial en los próximos días", afirmó Zelenski. No obstante, expresó escepticismo sobre si Moscú realmente desea detener su invasión. "Rusia siempre está buscando razones para no llegar a un acuerdo", concluyó.