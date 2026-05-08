¿Alto al fuego de tres días? qué implica la tregua alcanzada entre Ucrania y Rusia con ayuda de EE. UU.

Este 8 de mayo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó un acuerdo con Rusia para efectuar un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo, además de un intercambio de mil prisioneros de cada país.

El mandatario indicó que el acuerdo se pudo concretar gracias a la mediación de EE. UU. y agradeció al presidente Donald Trump y a miembros de su administración por “sus esfuerzos diplomáticos”.

“En el marco del proceso negociador mediado por la parte estadounidense, hemos recibido el beneplácito de Rusia para realizar un intercambio de prisioneros en el formato de mil por mil. También se establecerá un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayo”, dijo el presidente ucraniano en sus redes sociales.

“Ucrania trabaja de forma consistente para traer a su gente a casa del cautiverio ruso. He dado instrucciones a nuestro equipo para preparar rápidamente todo lo necesario para el intercambio”, agregó.

El mandatario dijo que espera que Washington pueda garantizar que Moscú cumpla con las condiciones acordadas.

Además de Zelenski, Donald Trump también confirmó el acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania, el cual incluye suspender todo ataque aéreo y terrestre.

#ÚLTIMAHORA | Trump dice que Putin y Zelenski han acordado un alto el fuego del 9 al 11 de mayo en la guerra de Ucrania. pic.twitter.com/P1ZpXItgrn — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 8, 2026

“Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial”, dijo Trump en su red Truth Social.

Moscú también habría confirmado de forma unilateral una tregua de tres días con Ucrania con motivo del Día de la Victoria.

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