“MAGA es Trump”: el presidente responde al motín de la derecha sobre Irán

“Esta es la guerra de Israel. No es la guerra de Estados Unidos", declaró el martes el expresentador de Fox News Tucker Carlson, en su pódcast político semanal. “Nadie debería tener que morir por un país extranjero”, dijo el lunes Megyn Kelly, otra expresentadora de la misma cadena con un gran número de seguidores en línea, también en su propio pódcast. El podcastero de Daily Wire Matt Walsh suplicó el lunes último a sus correligionarios conservadores que dejaran de apoyar la campaña militar de Trump. "No soporto que me traten con tanta intimidación, chicos. De verdad que no puedo", escribió en la red X.



Los críticos del nuevo conflicto militar de Trump, en el movimiento Make America Great Again (MAGA), afirman tener dificultades para conciliarlo con sus principios de "Estados Unidos primero" y su larga trayectoria de críticas a las costosas y prolongadas intervenciones militares estadounidenses. El presidente ha dicho que las operaciones contra Irán podrían prolongarse de cuatro a cinco semanas, o incluso más. "Creo que para ellos esto es legítimamente una traición a un principio fundamental del trumpismo", dijo Matthew Dallek, profesor de la Escuela de Posgrado de Gestión Política de la Universidad George Washington.



Trump ha rechazado la idea de que sus críticos puedan hablar en nombre del movimiento MAGA: “MAGA es Trump”, dijo en una entrevista con la periodista independiente Rachael Bade el lunes recién pasado. Las peleas internas en línea son comunes en los movimientos políticos, pero Dallek afirmó que el grado de disenso abierto entre los conservadores sobre la república islámica sugiere que podría ser un punto de quiebre para algunos de los partidarios más influyentes de Trump. Carlson, Kelly y Walsh suman, en conjunto, más de 13 millones de suscriptores en YouTube, y millones más en X y otras plataformas.

Trump afirmó que solo él habló en nombre de MAGA después de que Bade le preguntara sobre la rebelión entre sus partidarios, según información que ella publicó el lunes por la noche. "MAGA quiere que nuestro país prospere y esté seguro. Y MAGA ama todo lo que hago", dijo. La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, se hizo eco de los comentarios del presidente en una declaración a The Washington Post el martes recién pasado. "El presidente Trump es MAGA y MAGA es el presidente Trump", escribió en un correo electrónico. "Con la operación Furia Épica, el presidente Trump prioriza a Estados Unidos, elimina la amenaza para nuestro pueblo y protege a nuestra nación y al mundo para las generaciones venideras", añadió.

Trump ha hecho de la oposición a la intervención militar extranjera un pilar fundamental de su plataforma política desde que se postuló a la Presidencia. En las primarias republicanas del 2016, calificó la guerra de Irak como "un grave error", al intentar vincular a su rival Jeb Bush con el impopular legado de su hermano George W. Bush. En su campaña contra la demócrata Kamala Harris en el 2024, Trump se autodenominó "el candidato de la paz" y declaró en su discurso de victoria la noche de las elecciones: "No voy a iniciar una guerra". Stephen K. Bannon, estratega jefe de Trump durante parte de su primer mandato, advirtió de que un cambio de rumbo podría convertirse en un problema político para el presidente.

Criticó las operaciones en Irán después de que un invitado en su pódcast War Room el fin de semana último sugiriera que el conflicto podría ser "una batalla ardua". "Voy a ser totalmente franco", dijo Bannon. "Eso no se planteó en la campaña del 2024. Simplemente no se planteó. Vamos a perder apoyo". Whitney Phillips, profesora de política de la información en la Universidad de Oregón, dijo que el mandatario estaba poniendo a prueba severamente la lealtad de sus partidarios. “Trump ha puesto a esta gente en una situación insostenible”, dijo. “No les pide que se dobleguen un poco, sino que se transformen por completo en una nueva especie de globo animal”. Walsh, quien ha instado durante mucho tiempo a Trump a adoptar una línea dura en materia de migración y contra las personas transgénero y políticas de diversidad, se encuentra entre los influencers de MAGA que se niegan a reconfigurarse.

Criticó el lunes el mensaje "confuso" de la administración sobre la justificación de la operación en Irán en una publicación en X, que provocó una extensa respuesta de la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt. Su publicación en X enumeraba lo que ella llamó los "objetivos claros" de la campaña militar de Trump. En lugar de que Walsh y otros se alinearan, se desató una polémica en línea. Algunos usuarios de X especularon que Walsh podría ser despedido por el fundador de Daily Wire, Ben Shapiro, quien había inaugurado su propio pódcast el domingo elogiando la operación que mató al ayatolá Alí Jamenei. Shapiro no respondió a una solicitud de comentarios. Walsh intensificó su campaña en la web contra la estrategia de Trump, atacando a sus correligionarios.

“Los conservadores ahora andan por ahí diciendo: 'Irán nos ha estado librando una guerra durante 47 años'”, publicó Walsh el lunes en X. “Bueno, entonces, ¿por qué ninguno de ustedes pidió un ataque contra Irán en ningún momento hasta ahora? Ambos sabemos que casi todos los influencers conservadores del sector se oponían a la guerra con Irán hasta ahora”. Laura Loomer, una influencer de derecha que se ha descrito como "la ejecutora de la lealtad de Trump", ha usado su propia plataforma en línea para atacar a los críticos de la guerra y ha buscado que Trump les responda. Publicó en X que había hablado con Trump y lo felicitó, pero también le contó sobre las críticas que estaba recibiendo de Carlson, Kelly, el representante Thomas Massie —republicano por Kentucky— y la excongresista Marjorie Taylor Greene —republicana por Georgia—, un grupo al que agrupó con los "demócratas comunistas".

"Me alegra mucho haber podido hablar con el presidente Trump después de los ataques a Irán y mostrarle lo que el Reich progresista, incluidos Tucker, Megyn y Marjorie Traitor —traidora— Greene, ha estado diciendo de él", añadió Loomer el martes último. "No le gustó cuando se lo mostré, pero me dijo que él está concentrado en ganar y ellos no". Las figuras conservadoras que se oponen a la guerra parecen ser minoría, a pesar de la atención que han generado sus críticas. Un análisis realizado por The Post de unas cinco mil publicaciones en línea, pódcast y boletines informativos de 79 políticos y comentaristas conservadores desde que comenzó el conflicto con Irán el fin de semana pasado mostró que la mayoría apoyó la operación, pero que más de una docena la criticó, al menos, en ocasiones.

Solo unos pocos se opusieron firmemente a la nueva intervención militar de Trump en Irán. Mientras Trump regresaba al cargo en medio de una ola de lealtad en línea de importantes voces conservadoras, expertos en comunicación política dijeron que en apenas unos días los ataques a Irán habían comenzado a probar los límites de su influencia. AJ Bauer, profesor de periodismo en la Universidad de Alabama, afirmó que la resistencia ha cobrado fuerza en parte porque la administración ha tenido dificultades para articular un mensaje claro sobre Irán que la derecha apoye. Esto ha permitido que los influyentes conservadores definan su propio rumbo basándose en sus convicciones personales, su lealtad a Trump y su evaluación del riesgo de que el conflicto pierda popularidad entre los votantes del movimiento MAGA.



Una encuesta rápida realizada por The Post durante el fin de semana encontró que los estadounidenses se oponen a que Trump ordene ataques aéreos contra Irán en un 52 por ciento frente a un 39 por ciento; el 9 por ciento dijo que no estaba seguro. Sam Rosenfeld, profesor de ciencias políticas en la Universidad Colgate, afirmó que la reacción negativa de los influencers respecto a Irán también refleja problemas más amplios que enfrenta Trump. Su índice de aprobación era del 39% antes del discurso sobre el Estado de la Unión del mes pasado. Existe una creciente sensación de que la centralidad de Trump en la política de derecha tiene un fin en un futuro no muy lejano, afirmó Rosenfeld. "Todo esto contribuye a debilitar el control simbólico de Trump sobre el discurso de la derecha".