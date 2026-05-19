¿Protección para su familia y empresas contra el IRS? los detalles del acuerdo que beneficiaría a Donald Trump

Un nuevo acuerdo gubernamental podría beneficiar al presidente Donald Trump, a su familia y empresas, ya que prohibiría al Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) llevar a cabo auditorías o investigaciones contra los bienes y personas allegadas al mandatario.

El Departamento de Justicia divulgó el acuerdo este 19 de mayo y mostró que está firmado por el fiscal general interino Todd Blanche.

Dicho acuerdo estipula que el IRS quedará “prohibido y vetado para siempre” de reclamar o investigar acciones o conductas de la familia Trump ocurridas antes de este martes.

Este acuerdo forma parte de una serie de acciones pactadas entre el mandatario y su administración para resolver aspectos judiciales que Trump ha denunciado contra el IRS.

Por ejemplo, una de ellas fueron varias demandas de Trump y sus hijos presentadas a principios del 2026, en las que acusaron al IRS de filtrar sus declaraciones de impuestos.

La demanda de Trump y sus hijos surgió debido a que el IRS divulgó en el 2020 y el 2021 sus registros fiscales confidenciales, los cuales fueron obtenidos por The New York Times y ProPublica.

Ambos medios publicaron reportajes en los que informaban sobre los bajos pagos de impuestos de Trump, así como sobre las finanzas de otros multimillonarios estadounidenses.

Uno de los documentos filtrados por ProPublica reflejaba que Donald Trump solo había pagado US$750 en impuestos federales sobre la renta entre el 2016 y el 2017.

Otro documento señalaba que Trump no pagó impuestos federales en 11 de los 18 años revisados, debido a las pérdidas declaradas en sus negocios.

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