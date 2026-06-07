Así fue la llegada del selección de Irán a México tras los problemas para ingresar a Estados Unidos para el Mundial 2026

La selección de Irán llegó la madrugada de este 7 de junio a la ciudad de Tijuana, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial por las complicaciones logísticas y diplomáticas de Estados Unidos.

El contingente iraní arribó a las 5.00 hora local al Aeropuerto Internacional de Tijuana, después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunció el 6 de junio que 15 integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo, aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos, a poco más de una semana de su debut en el Mundial.

Desde la terminal aérea, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, quienes no hicieron declaraciones, se trasladaron a su lugar de concentración en esta ciudad, en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario iraní, quienes sí obtuvieron autorización migratoria “cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día”.

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Por ello, afirmó que estas condiciones generan una desventaja frente a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus sedes y reducir los tiempos de traslado.

IRÁN 🇮🇷 EN SUELO MEXICANO



La selección de Medio Oriente ya llegó a tierras aztecas 🇲🇽 para su preparación mundialista pic.twitter.com/73ixnUoFwx — Ecuagol (@ECUAGOL) June 7, 2026

“Es un desafío para nuestros jugadores”, afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

Irán ya llegó a México!

Establecerá su base de concentración en Tijuana debido a las restricciones de ingreso a Estados Unidos. Viajará únicamente para disputar sus partidos y regresará a territorio mexicano el mismo día. pic.twitter.com/rpQ2UJie5Z — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 7, 2026

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Aunque la llegada de la selección iraní se produjo a primeras horas del día, un reducido grupo de aficionados se congregó en el aeropuerto para dar la bienvenida al equipo; algunos portaban banderas iraníes y teléfonos móviles para intentar captar imágenes de los futbolistas.

Selección de Irán llega a Tijuana bajo fuerte operativo de seguridad rumbo al Mundial pic.twitter.com/gAC1JArWis — Tijuana, Decide (@Tijuana_Decide) June 7, 2026

El recibimiento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por autoridades de distintos niveles de gobierno.

Iran’s soccer team in Mexico’s Tijuana ahead of World Cup



Iran’s Mexico envoy: 15 members of delegation DENIED US visas



Squad can only enter US on days of matches and must leave SAME day pic.twitter.com/irF9pIHZ7c — RT (@RT_com) June 7, 2026

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Las restricciones aplicadas por Estados Unidos obligaron a las autoridades deportivas y a los organizadores a diseñar mecanismos especiales para garantizar el traslado de jugadores, entrenadores y personal acreditado.

Irán jugará su primer partido del Mundial el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.