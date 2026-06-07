Así fue la llegada del selección de Irán a México tras los problemas para ingresar a Estados Unidos para el Mundial 2026

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Así fue la llegada del selección de Irán a México tras los problemas para ingresar a Estados Unidos para el Mundial 2026

A poco más de una semana de su debut mundialista, Irán se instaló en Tijuana tras las dificultades de ingreso a Estados Unidos que afectan a jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos de la selección.

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Irán Tijuana Mundial 2026 Estados Unidos

La selección de Irán arribó a México bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en medio de la incertidumbre por la situación migratoria de varios integrantes del equipo, quienes aún esperan autorización para ingresar a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE/ Joebeth Terríquez).

La selección de Irán llegó la madrugada de este 7 de junio a la ciudad de Tijuana, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial por las complicaciones logísticas y diplomáticas de Estados Unidos.

El contingente iraní arribó a las 5.00 hora local al Aeropuerto Internacional de Tijuana, después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunció el 6 de junio que 15 integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo, aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos, a poco más de una semana de su debut en el Mundial.

Desde la terminal aérea, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, quienes no hicieron declaraciones, se trasladaron a su lugar de concentración en esta ciudad, en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario iraní, quienes sí obtuvieron autorización migratoria “cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día”.

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Por ello, afirmó que estas condiciones generan una desventaja frente a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus sedes y reducir los tiempos de traslado.

“Es un desafío para nuestros jugadores”, afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

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Aunque la llegada de la selección iraní se produjo a primeras horas del día, un reducido grupo de aficionados se congregó en el aeropuerto para dar la bienvenida al equipo; algunos portaban banderas iraníes y teléfonos móviles para intentar captar imágenes de los futbolistas.

El recibimiento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por autoridades de distintos niveles de gobierno.

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Las restricciones aplicadas por Estados Unidos obligaron a las autoridades deportivas y a los organizadores a diseñar mecanismos especiales para garantizar el traslado de jugadores, entrenadores y personal acreditado.

Irán jugará su primer partido del Mundial el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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