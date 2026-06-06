“Me trataron como un terrorista”: el goleador de Irak fue retenido en el aeropuerto antes del Mundial 2026

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“Me trataron como un terrorista”: el goleador de Irak fue retenido en el aeropuerto antes del Mundial 2026

El delantero Aymen Hussein fue sometido a siete horas de interrogatorio en el aeropuerto O'Hare de Chicago por una confusión de nombres mientras su delegación intentaba sin éxito lograr su liberación anticipada.

Alejandra Soto

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Iraq's forward #18 Aymen Hussein celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between Iraq and Palestine at Basra International Stadium in Basra on October 10, 2024. (Photo by Hussein FALEH / AFP)

El delantero Aymen Hussein fue sometido a siete horas de interrogatorio en el aeropuerto O'Hare de Chicago. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 estuvo marcada por la polémica. Aymen Hussein, goleador y figura del combinado iraquí, fue retenido durante casi siete horas en el aeropuerto O'Hare de Chicago y sometido a un extenso interrogatorio por parte de las autoridades migratorias.

Según diversos reportes, el incidente se originó por una confusión de identidad, ya que el delantero habría sido confundido con otra persona que comparte su mismo nombre. Pese a las gestiones realizadas por la delegación iraquí, el jugador permaneció retenido hasta completar el proceso de verificación antes de poder ingresar al país.

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La situación provocó indignación en Irak y en varios medios de comunicación del mundo árabe, que cuestionaron el trato recibido por el futbolista. Hussein, considerado uno de los héroes de la clasificación iraquí al Mundial, se reunió con sus compañeros horas después de que el equipo llegara a su alojamiento.

Una polémica que salpica a la FIFA

El incidente volvió a poner bajo la lupa la organización del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, países con normativas migratorias diferentes. La retención de Hussein generó críticas entre aficionados y medios iraquíes, que cuestionaron las dificultades enfrentadas por una de las principales figuras de la selección.

Hussein es considerado un héroe nacional tras marcar el gol que aseguró la clasificación de Irak a una Copa del Mundo por primera vez desde México 1986. El combinado iraquí debutará en el Grupo I frente a Noruega, mientras el caso de su goleador se suma a otras controversias previas al torneo, incluidas las protestas por las altas temperaturas en algunas de las sedes mundialistas.

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