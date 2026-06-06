Havertz y Sané lideran la victoria de Alemania sobre Estados Unidos en su último ensayo premundialista

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Havertz y Sané lideran la victoria de Alemania sobre Estados Unidos en su último ensayo premundialista

Alemania cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria contundente ante el país anfitrión del torneo en un duelo intenso que incluyó una tangana en los minutos finales y dejó algunas dudas defensivas para el equipo de Mauricio Pochettino.

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AMDEP6420. CHICAGO (ESTADOS UNIDOS), 06/06/2026.- Christian Pulisic (d) de Estados Unidos disputa un balón con Joshua Kimmich este sábado, en un partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Alemania en el estadio Soldier Field en Chicago (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernández

Christian Pulisic de Estados Unidos disputa un balón con Joshua Kimmich este sábado, en un partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Alemania en el estadio Soldier Field en Chicago. (Foto Prensa Libre: EFE/ Kenneth Fernández).

Alemania cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria 2-1 sobre Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago. Kai Havertz y Leroy Sané marcaron los goles del conjunto europeo en un encuentro intenso que dejó claro el nivel de exigencia con el que ambas selecciones afrontan la recta final antes del torneo.

El equipo alemán tomó ventaja apenas al minuto 2 gracias a Havertz, quien aprovechó un preciso cobro de falta de Joshua Kimmich para abrir el marcador. Sin embargo, Estados Unidos reaccionó y encontró el empate al 37 por medio de Antonee Robinson, que firmó una espectacular volea desde fuera del área.

Tras el descanso, cuando el conjunto estadounidense atravesaba su mejor momento, Alemania volvió a golpear. Sané recibió una asistencia de Havertz dentro del área y definió con precisión para devolver la ventaja a los dirigidos por Julian Nagelsmann al minuto 57.

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Aunque ambos equipos generaron ocasiones en el tramo final, el marcador no volvió a moverse. Con el triunfo, Alemania concluye con buenas sensaciones su preparación para el Mundial, mientras que Estados Unidos deja algunas dudas de cara a su debut como anfitrión del torneo.

Dudas defensivas para Estados Unidos

El resultado deja algunas preocupaciones para el anfitrión del torneo. Estados Unidos ha recibido 11 goles en sus últimos cuatro amistosos premundialistas algo que el técnico Mauricio Pochettino deberá corregir urgentemente si el equipo quiere competir al más alto nivel en su propio Mundial. Los americanos debutarán el viernes ante Paraguay en Los Ángeles mientras que Alemania lo hará el domingo ante Curazao en Houston por el Grupo E.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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