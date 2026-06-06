Portugal vence 2-1 a Chile con goles de Guedes y Fernandes

Portugal comenzó con victoria su preparación para el Mundial 2026 al imponerse 2-1 a Chile en un amistoso disputado en el Estádio Nacional do Jamor, en las afueras de Lisboa. Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes marcaron los goles del conjunto dirigido por Roberto Martínez.

La selección portuguesa dominó gran parte del encuentro, pero se encontró con una destacada actuación del portero chileno Lawrence Vigouroux, quien evitó varios intentos de gol, incluidos remates de Rúben Dias y Cristiano Ronaldo.

El partido también estuvo marcado por la tensión antes del descanso. Un altercado entre jugadores de ambos equipos derivó en las expulsiones directas del portugués Rafael Leão y del chileno Iván Román, dejando a las dos selecciones con diez futbolistas.

Pese a jugar gran parte del duelo en igualdad numérica, Portugal logró imponer su calidad en la segunda mitad y selló una victoria que le permite arrancar con buenas sensaciones su camino de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

En la segunda mitad Portugal salió sin Cristiano Ronaldo que fue sustituido al descanso y encontró el camino al gol a través de Guedes quien recibió un pase en profundidad de Rúben Neves para definir con un tiro raso al minuto 58.

La tranquilidad llegó al 75 cuando Bruno Fernandes conectó un cañonazo desde fuera del área que dejó sin opciones a Vigouroux para el 2-0. Poco antes del pitazo final Lucas Cepeda aprovechó la falta de concentración de la defensa lusa para anotar el gol de honor chileno desde fuera del área cerrando el marcador 2-1.

Portugal se prepara para el Grupo K

Con este amistoso Portugal inició su puesta a punto para el Mundial 2026 donde debutará el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en el Grupo K que también incluye a Colombia y Uzbekistán. El siguiente compromiso de los lusos será el 10 de junio ante Nigeria en la ciudad de Leiria en lo que será la segunda y última prueba antes del inicio del torneo. La expulsión de Leão es la principal preocupación del cuerpo técnico de Martínez ya que el extremo del AC Milan es una de las piezas claves del esquema portugués para el torneo más importante del año.